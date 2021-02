Okay, eigentlich war die »Blizzconline« 2021 gar keine richtige Blizzcon, weil die Show gefehlt hat: das Fan-Gejohle, die Cosplays, die E-Sportturniere und Entwickler, die betreten nach Smartphones fragen. Schade, doch wie alle anderen Entwickler wollen wir auch Blizzard in harter Währung messen, nämlich daran, was es über neue Spiele zu erfahren gab. Über Diablo, über World of Warcraft, über Overwatch, über Starc... oh.

Deshalb behalten zumindest wir unsere Tradition bei und ziehen im GameStar-Podcast unser Blizzcon-Fazit: Maurice, Dimi und Micha diskutieren darüber, was sie gefreut, was ihnen gefehlt und was sie enttäuscht hat.

Unter anderem sprechen wir über den neuen Drei- oder sogar Vierklang bei Diablo: Mit Diablo 4, Diablo 2: Resurrected und Diablo Immortal arbeitet Blizzard an gleich drei Höllenprojekten, zugleich bekommt Diablo 3 das größte Update seit Jahren. Blizzard scheint ein Konzept wiederentdeckt zu haben, die das Studio einst so erfolgreich gemacht hat: eine möglichst breite Spielerschaft anzusprechen. Nur eben nicht mehr mit einem Spiel, sondern - in diesem Fall - mit mehreren Diablos.



Grundsätzlich hat uns auch gefallen, was Blizzard zu Diablo enthüllt hat, auch Diablo 4 scheint sich in die richtige Richtung zu bewegen (also in Richtung Maurice). Dem gegenüber stehen die Enttäuschungen der Blizzcon. Dass Starcraft beurlaubt wurde, war zu erwarten, das Weglächeln des Debakels um Warcraft 3: Reforged hingegen regelrecht entnervend.

Denn das nagt letztlich am Grundvertrauen in Blizzard. Und das ist - bei aller Freude über Diablo 4 - kein gutes Zeichen.

