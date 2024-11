In Pokémon TCG Pocket ist heute das erste Event gestartet, bei dem ihr eine mächtige Lapras-Karte freischalten könnt

So wie das Lapras auf der linken Seite hat auch unser Redakteur Vali geguckt, als er heute beim Mittagessen das neue Lapras ex gezogen hat.

Pokémon TCG Pocket ist erst vor wenigen Tagen erschienen und hat bereits jetzt die Menschen weltweit im Sturm erobert. Heute startet das erste zeitlich begrenzte Event, bei dem ihr nicht nur eine mächtige Lapras-Karte freischalten könnt, sondern auch vier weitere neue Promo-Karten und weitere Belohnungen.

Alle wichtigen Infos im Übeblick

Wie lange dauert das Event? Das zeitlich begrenzte Event beginnt am 5. November und endet am 18. November 2024. Ihr habt also gut zwei Wochen Zeit, euch die neuen Karten zu sichern.

Was muss ich machen? Ihr müsst euch in Solo-Duellen gegen spezielle Event-Decks behaupten, um die zeitlich limitierten Promo Packs A Series Vol. 1 zu erhalten. In diesen sind die neuen Karten und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch das neue Lapras ex enthalten. Eine andere Möglichkeit, an die begehrten Karten zu gelangen, gibt es aktuell nicht.

Indem ihr unterschiedliche Aufgaben erledigt, erhaltet ihr zusätzliche Belohnungen wie Sternenstaub, Sanduhren, Shop Tickets und Erfahrungspunkte.

Welche neuen Promo-Karten gibt es?

Highlight: Lapras ex

Das Highlight ist Lapras ex, das mit seinem Blubbstrahl ganze 80 Schadenspunkte austeilt und sich selbst um 20 KP heilt. Letzteres ist besonders stark, da es durch die 140 KP ohnehin ordentlich einstecken kann und so die Zeit bekommt, von der Heilung zu profitieren. Und da es ein Basis-Pokémon ist, könnt ihr es sofort spielen, ohne eine nervige Entwicklung abwarten zu müssen.

Natürlich hat es aber auch Schwächen. Das mächtige Wasser-Pokémon muss sich nämlich vor Elektro-Typen in Acht nehmen. Außerdem solltet ihr euch gut überlegen, wann ihr es auf das Schlachtfeld setzt. Denn mit drei Energien als Rückzugskosten ist das Auswechseln ein teures Vergnügen.

Die weiteren neuen Promo-Karten im Überblick:

Smettbo (13 / P-A)

(13 / P-A) Pikachu (15/ P-A)

(15/ P-A) Piepi (16/ P-A)

(16/ P-A) Menki (17/ P-A)

Die Event-Decks sind vor allem mit Wasser-Pokémon ausgestattet. So trefft ihr nicht nur auf Lapras ex, sondern auch auf das Standard-Lapras, Golking, Starmie, Quaputzi, Entoron und Swaroness. Aber auch mächtige Normal-Typen wie Schlurp und Dodri sind dabei. Letzteres kann übrigens fliegen, auch wenn es keine Flügel hat.