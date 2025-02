Prime Gaming im Februar 2025: Ein Story-Shooter mit 94er Metascore und 19 weitere Spiele kostenlos

Gleich gibt's einen druff! Bei Prime Gaming könnt ihr aktuell 20 Spiele gratis abgreifen. Nur Adam Jensen sieht's gelassen.

Wer ein Amazon Prime Abo hat, bekommt beim Onlinehändler nicht nur Gratisversand, sondern auch jeden Monat eine Reihe von Spielen im Abo geschenkt. Diesen Monat sind es satte 20 Titel - mehr als in den beiden Vormonaten.

Doch nicht nur die Menge, auch die Auswahl der Gratistitel hat es im Februar in sich. Denn neben dem himmlischen Shooter-Highlight Bioshock Infinite gibt es diesen Monat den Rollenspiel-Klassiker Deus Ex: Human Revolution oder das innovative Hack-and-Slay Lysfanga: The Time Shift Warrior geschenkt.

Wie immer gibt’s die Spiele als Keys für verschiedene Plattformen wie Epic, GOG oder über die Amazon Games App. Abholen könnt ihr sie auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming:

Highlight des Monats

Bioshock: Infinite

12:48 BioShock Infinite - Test-Video zu Irrationals »himmlischem« Shooter

Genre: Ego-Shooter | Release: März 2013 | Entwickler: Irrational Games

In Bioshock Infinite geht es im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Denn der handlungsgetriebene Shooter aus dem Hause Irrational Games spielt im Jahr 1912 in der fiktiven Wolkenstadt Columbia. Ihr übernehmt die Rolle von Booker DeWitt, einem Detektiv und ehemaligen Soldaten, der hier die junge Elizabeth finden soll, um alte Schulden zu begleichen.

Doch es wäre ja kein Bioshock, wenn es einfach nur mit einem verschwundenen Mädchen getan wäre. Stattdessen müssen wir uns in Columbia mit einem durchgeknallten Sektenführer, haufenweise Rassismus und einem außer Kontrolle geratenen Blechvogel herumschlagen. Obendrein beginnt Hauptfigur Booker allmählich an der Realität zu zweifeln, denn ständig tun sich Türen zu irgendwelchen Parallelwelten auf.

Neben Schusswaffen nutzt Booker verschiedene Spezialfähigkeiten wie Beherrschung von Menschen und Maschinen, um sich und Elizabeth gegen allerhand üble Schurken zu verteidigen. Herausgekommen ist ein brillant erzählter Ego-Shooter mit einer der besten Storywendungen in einem Videospiel überhaupt.

Unser Test Bioshock Infinite im Test - Ein überirdisch guter Shooter von Petra Schmitz

Alle kostenlosen Spiele im Februar 2025

Unser Highlight haut euch nicht aus den Socken? Das ist zwar schockierend, aber kein Weltuntergang. In der folgenden Liste verraten wir euch alle weiteren kostenlosen Spiele im Februar 2025 sowie für welche Plattformen die Keys gelten.

Schon jetzt verfügar:

1:10 Lysfanga: In diesem Hack-and-Slay manipuliert ihr die Zeit, um eine Armee zu erschaffen

Ab 13. Februar:

Ab 20. Februar:

2:24 Atmosphärisch: Wir erkunden eine Cyberpunk-Stadt in Deus Ex: Human Revolution

Ab 27. Februar:

Zusätzlich zu den Spielekeys, die ihr mit euerer Prime Mitgliedschaft erhaltet, erlaubt euch das Abo außerdem, auf Amazons Cloud Gaming Dienst Luna zuzugreifen. Darin enthalten ist ein wechselndes Spieleangebot zu dem im Februar unter anderem Devil May Cry 5, Batora: Lost Haven, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged und Fallout 3 sowie Fallout: New Vegas zählen.

Diesen Monat war bei Prime Gaming nichts für euch dabei? Dann schaut doch einfach Anfang März wieder vorbei, wenn es das nächste Gratispaket gibt. Alternativ findet ihr mit der obigen Linkbox heraus, welche Gratisspiele es diese Woche bei Steam und im Epic Games Store abzugreifen gibt. Irgendwo ist schließlich immer etwas kostenlos.