Prince of Persia Remake: Fast drei Jahre nach der Ankündigung könnte es kaum schlechtere Neuigkeiten geben

Die Entwicklung zum Remake von The Sands of Time wurde offenbar komplett von vorne gestartet.

Erinnert ihr euch noch an den 10. September 2020? An diesem Tag kündigte Ubisoft ein Remake für einen echten Klassiker an. Prince of Persia: The Sands of Time - Remake sollte den bis heute populärsten Teil der Reihe zu neuem Leben erwecken und die seit einigen Jahren unberührte Serie im Januar 2021 zurückbringen.

Erschienen ist das Spiel aber bis heute nicht und es kommt jetzt sogar noch dicker. Laut eines neuen Updates auf der offiziellen Webseite von Ubisoft befindet sich das Spiel gerade einmal in der Konzeptphase. Es existiert also im Grunde so gut wie gar nichts, entsprechend wird das Spiel auch bei der Ubisoft Forward im Juni nicht gezeigt.

Wie kann das sein, wenn schon Gameplay zu sehen war und ein Release bereits in Sichtweite? Offenbar wurde das Projekt komplett von vorn gestartet.

Neues Studio, neuer Anfang

Ursprünglich lag die Verantwortung für das Remake eigentlich bei Ubisofts indischen Entwicklungsstudios in Pune und Mumbai. Nachdem das Projekt aber mehrmals verschoben und Vorbestellungen gecancelt wurden, machte Ubisoft einen Studiowechsel bekannt.

Inzwischen wird das Remake nicht mehr in Indien, sondern in Kanada bei Ubisoft Montreal entwickelt. Also dem Studio, das 2003 das Original in die Läden brachte. Grund für die Verschiebung war wohl auch die negative Rezeption, die die ersten Spielszenen erhielten. Hier noch mal der Trailer:

1:58 Prince of Persia: The Sands of Time - Trailer kündigt das Remake an

Offenbar gingen die Probleme aber noch viel tiefer und jetzt wurde das Projekt komplett von vorn gestartet. Was zumindest besser erscheint, als alles einzustampfen. Producer Jean-François Naud beschreibt den aktuellen Entwicklungsstand wie folgt:

Wir sind gerade in der Konzeptphase. Seitdem wir das Projekt übernommen haben, haben wir uns das Feedback der Community angeschaut und einen eigenen Weg gefunden, das Spiel abzuliefern. Jetzt bauen wir ein Team auf, definieren Prioritäten, erstellen Prototypen, testen Elemente und schauen uns an, wie wir Community-Feedback umsetzen. Es ist noch in einer frühen Phase und Spieler sollten nicht erwarten, dieses Jahr mehr davon zu hören. Aber seid euch sicher, dass wir unsere Kraft und unser Herz hereinstecken. - Jean-Francois Naud

Gemessen daran, rechnen wir nicht vor Ende 2024 mit einem Release. Eher noch später. Im Interview sprechen die Entwickler auch über ihre Vision für das Remake und welche Gelegenheiten sich ihnen bieten.

So soll das Movement des Originals ausführlich überarbeitet werden und auch die Kämpfe benötigen ein Upgrade. Gleichzeitig bleiben einige Details wie in der Vorlage, etwa die Geschichte oder dass der Prinz im Verlauf der Handlung zunehmend sein Hemd einbüßt.

Was haltet ihr von dieser Nachricht? Ärgert ihr euch, dass es jetzt noch länger dauert oder geht Ubisoft hier den richtigen Weg? Ist das Spiel für euch überhaupt spannend oder konntet ihr schon mit dem Original nichts anfangen? Schreibt es in die Kommentare!