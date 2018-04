Pro Evolution Soccer 2019 - Erste Infos zu Konamis neuer Fußballsim

Im Playstation-Store Hongkong waren für kurze Zeit Bilder und erste Infos zu Konamis neuestem Fußballsim-Ableger Pro Evolution Soccer 2019 verfügbar. Auch das Releasedatum wurde mit dem 30. August 2018 genannt. Um gesicherte Informationen handelt es sich dabei freilich nicht, da Konami PES 19 noch nicht offiziell vorgestellt hat.

Da auch in den vorangegangenen Jahren die PC-Fassung von Pro Evolution Soccer grafisch den Konsolenversionen entsprach, sind die folgenden PS4-Screenshots eine gute Orientierungshilfe für PC-Spieler.

Zwar nahm der PS-Store Hongkong die entsprechende Seite inzwischen wieder vom Netz, ein DSOG-Leser sicherte aber die Infos und Screenshots. Neben den Bildern war auch die folgende Beschreibung aufgeführt:

AUTHENTIC LEAGUES: Huge addition of licensed leagues

NEW MYCLUB: Every element has been redone, from how you sign players, to special versions of players released throughout the year

MAGIC MOMENTS: Player individuality taken to the next level with 11 new skill traits, score great goals with improved shooting motion and animation and see stamina have an impact with Visible Fatigue

THE BEAUTIFUL GAME: Photo-realism with stunning animation flow in 4K HDR

ML REAL SEASON: Experience life as a real manager with 3 significant changes: ICC pre-season, in-depth transfer system and new league licenses

Demnach gibt es in Pro Evo 19 mehr lizenzierte Ligen als in den Vorgängern, wohl auch um den Verlust der Champions-League-Lizenz auszugleichen. Zudem wird die My-Club-Erfahrung generalüberholt, beispielsweise durch Änderungen an der Art der Verpflichtung von neuen Spielern.

Elf neue Skill-Traits sollen mehr Individualität bei der Spielerentwicklung erlauben, verbesserte Animationen und Schussbewegungen noch realistischeres Gameplay zeigen und Ausdauer sich per sichtbare Ermüdung leichter erkennen lassen.

Auch optisch soll Pro Evo 19 einiges bieten: »Foto-Realismus mit beeindruckend flüssigen Animationen in 4K HDR« verspricht der Leak. Desweiteren bietet die ML Real Season allen angehenden Fußball-Managern den passenden Spielplatz.