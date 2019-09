Fans hätten gerne mehr Resident Evil, doch Capcom will Innovation

Matt Walker, Producer bei Capcom, hat auf Twitter eine Reihe von Beiträgen veröffentlicht, in denen er auf die Fankritik zu Project Resistance eingeht. Das Resident-Evil-Spinoff sorgte für Unmut in der Community, weil es sich laut erster Preview-Eindrücke ganz anders spielt als die bisherigen Teile.

Den Titel präsentierte der Entwickler auf der Tokyo Game Show 2019 erstmals der Öffentlichkeit. Und statt einem Horror-Shooter oder ähnlichem gab es hier einen asymmetrischen Multiplayer-Titel zu sehen. Vier Spieler müssen gegen Zombies überleben, die ihnen ihr Gegenspieler über Kameras auf den Hals hetzt. Das war offensichtlich nicht die Art von Resident Evil, die sich viele Fans erhofften und Kritik lies nicht lange auf sich warten.

So funktioniert Project Resistance

Auf Twitter erklärt Matt Walker nun die Gedanken hinter dem Projekt. Er stellt zunächst klar, dass er den Wunsch nach einem weiteren Resident Evil 7 oder Remake wie das zu Resident Evil 2 verstehen kann. Er findet jedoch, dass Capcom auch neue Dinge versuchen sollte.

Wenn man immer und »immer wieder dasselbe Spiel« herausbringe, dann würden die Leute ihm zufolge »das Interesse verlieren«. Project Resistance versuche genau deswegen neue Wege zu gehen. Er selbst steht zudem hinter dem Projekt und bezeichnet es als gute, wenn auch nicht gerade traditionelle Horror-Erfahrung.

Weiter gibt er an, dass die bisherigen Nutzer ihren Spaß hatten. Deshalb hofft er nun, dass die geschlossene Betaphase noch mehr Personen überzeugen kann. Er bittet bereits jetzt darum, dass jeder Spieler Feedback geben soll, damit man weiter am Gameplay arbeiten kann.

Gameplay in addition to refining the experiences people expect from us. If we just continue to offer up the same thing over and over again, people will gradually lose interest with what we’re making. Project Resistance offers up a really interesting way to do that. The most