Kaum berichten wir darüber, dass Dataminer ein neues Fahrzeug in Playerunknown's Battlegrounds entdeckt haben, schon liefern die Entwickler von Bluehole eine offizielle Ankündigung. Der gepanzerte Jeep ist ab sofort und nur für kurze Zeit im neuen Event-Modus »Metal Rain« von PUBG spielbar.

Und der Panzerwagen ist auch gleich das Schlüsselelement des Spezial-Modus. Denn in Metal Rain treten 8-Mann-Squads im normalen Battle Royale gegeneinander an, allerdings sind überall auf der Map Erangel (in Miramar ist der Modus nicht spielbar) Leuchtpistolen verteilt. Mit diesen Geschossen können wir jederzeit einen gepanzerten Jeep anfordern, der dann per Air Drop vor unsere Füße geliefert wird.

Allerdings funktioniert die Fahrzeugzustellung nur außerhalb der weißen Zone auf der Karte. Befindet ihr euch innerhalb des sicheren Bereichs, ruft ihr mit der Flaregun einen besonderen Airdrop, der euch zwar nicht mit einem Auto, dafür aber mit besonders guten Waffen und Items versorgt.

Was kann der Event-Modus noch? Team-Deathmatch in PUBG

Zu den weiteren Regeln von Metal Rain gehört auch, dass die rote Todeszone deaktiviert ist. Ein interessanter Aspekt, da Brendan »Playerunknown« Greene höchstpersönlich erst vor Kurzem die rote Zone gegen die Kritik der Fans verteidigt hat. Seiner Meinung nach sei man einfach »kein guter Spieler«, wenn man von dem Bombenhagel aus der Todeszone erwischt wird.

Der Event-Modus Metal Rain ist seit dem heutigen Freitag, den 20. April spielbar und ist noch bis Montag, den 23. April um vier Uhr morgens (CEST) geöffnet.

Faszination PUBG - Das Erfolgsrezept von Playerunknown's Battlegrounds im Plus-Report

Quelle: Steam