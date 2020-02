PUBG verschiebt großes E-Sport-Turnier in Berlin wegen Coronavirus

Die für April geplante PUBG Global Series in Berlin wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Daran Schuld ist der Coronavirus, der die Videospielindustrie aktuell fest in seinem Griff hält. Die PUBG Corporation hat bekannt gegeben, der Verbreitung der Krankheit entgegenwirken zu wollen und aus Rücksicht auf die Gesundheit seiner Teilnehmer das Turnier vorerst nicht stattfinden zu lassen.

Wann die PUBG Global Series nun stattfindet, ist aktuell nicht bekannt. Die PUBG Corporation möchte jedoch an dem Plan festhalten, 2020 vier globale Esport-Turniere zu veranstalten und versucht aktuell einen Ersatztermin zu finden. Fans von PUBG werden über die sozialen Netzwerke des Entwicklers über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

Due to the health concerns surrounding Coronavirus, we have decided to postpone PGS: Berlin. Our first priority is the safety of our players, staff, and fans.

We will provide more information at a later date.



