Ein legendärer Ego-Shooter der 90er ist jetzt plötzlich für 10 Euro als Remaster erhältlich

Nachdem der Remaster-Frust spätestens seit der katastrophalen GTA-Trilogie einen neuen Höhepunkt erreicht hat, ist es umso erfreulicher, wenn es hin und wieder auch positive Beispiele für Neuauflagen gibt. Eines von ihnen willl das kürzlich erschiene Remaster des legendären Ego-Shooters Quake 2 sein.

110 Prozent Inhalt

Neben dem Hauptspiel inklusive Online- und Offline-Multiplayer, Crossplay sowie einer aufpolierten Grafik bis 4K beinhaltet das Quake 2 Remaster die beiden bekannten DLCs The Reckoning und Ground Zero, die das Spiel um 33 Missionen und 21 Multiplayer-Maps erweitern.

Außerdem erhaltet ihr den brandneuen kostenlosen DLC Call of the Machine, der weitere 33 Kampagnenmissionen und eine Multiplayer-Map hinzufügt. Entwickelt wurde die Erweiterung passenderweise von MachineGames, die euch vermutlich von den neuen Wolfenstein-Spielen bekannt sein dürften.

Während andere Hersteller für ihre Preispolitik ordentlich Kritik einfahren müssen, kommt das Quake 2 Remaster mit seinen Kosten von 10 Euro für alle gängigen Plattformen und Konsolen im Vergleich sehr günstig daher. Wer das Original bereits auf Steam gekauft hat, bekommt das Remaster-Upgrade sogar vollkommen kostenlos.

Eine, wenn auch kleine, Einschränkung gibt es trotzdem. Die Quake-II-RTX Mod, die vor allem Ray-Tracing hinzufügt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit dem Remaster kompatibel. Ob in absehbarer Zeit eine Kompatibilität hergestellt werden wird, bleibt abzuwarten.

Was ist Quake 2 eigentlich?

Falls euch Quake 2 gar nichts sagt, hier einmal die Kurzzusammenfassung: Bei dem 1997 erschienen Ego-Shooter von id Software schlüpft ihr in die Rolle eines Soldaten und erforscht düstere Weltraumbasen. Dort bekämpft ihr die Stroggs, eine bösartige Alienspezies, welche die Existenz der gesamten Menschheit bedrohen. Ein wichtiges Feature sind der Koop- und der PvP-Modus, bei dem ihr zusammen mit euren Freunden spielen könnt.

