Quake Champions - Id Softwares Arena-Shooter ab sofort Free2Play

Entwickler Id Software verkündete im Livestream von der Quakecon, dass der Arena-Shooter Quake Champions ab jetzt Free2Play ist. Auf Steam kann also jeder die Early-Access-Version herunterladen und unbegrenzt spielen. Auch nach Ablauf der Early-Access-Phase soll Quake Champions kostenlos spielbar bleiben.

Zudem kehrt ein neuer Held in Quake Champions ein. Der in der Franchise bekannte Death Knight ballert künftig mit seinen Feuerbällen in den Arenen des klassischen Shooters herum.

Erst kürzlich bekam QC ein neues Zerstückelungssystem und Bots. In unserer Analyse lest ihr, warum Spieler noch nicht vollends überzeugt sind und für lediglich ausgeglichene Bewertungen auf Steam sorgen.

