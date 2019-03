Der Hype um Borderlands 3 macht auch vor anderen großen Namen in der Videospiel-Branche nicht Halt. So zeigen sich die Entwickler des kommenden Endzeit-Shooter Rage 2 auf Twitter begeistert von der kürzlichen Ankündigung.

Gleichzeitig erinnern sie die Spielerschaft aber natürlich auch an Rage 2, das am 14. Mai 2019 erscheint. So weist ein Straßenschild aus dem Trailer zu Borderlands 3 auf der einen Seite einen Claptrap mit dem Wegweiser Richtung »Chaos« aus, die andere Seite dagegen wirbt für den »Wahnsinn« in Rage 2.

Mayhem is coming! ?

But first stop... Insanity! pic.twitter.com/Llch68wcjs — RAGE 2 (@RAGEgame) March 28, 2019

Mit dieser Hommage drücken Publisher Bethesda und Entwickler Avalanche zum einen den Respekt und die Freude gegenüber der vielerseits bejubelten Ankündigung von Borderlands 3 aus. Zum anderen zeigt sich auch die Konkurrenz, die zwischen den beiden Spielen herrscht.

Schließlich sind beide Ego-Shooter, beide legen zudem einen besonderen Fokus auf Fahrzeuge und beide sind thematisch in einem humorvollen Endzeit-Szenario angesiedelt. Entsprechend überschneiden sich die Zielgruppen, was aber nicht heißen soll, dass es nicht durchaus genügend Interessenten für beide Spiele geben kann.

Das Wichtigste zu beiden Titeln

Die wichtigsten Infos zu Rage 2: In unserer Preview zu Rage 2 lest ihr unsere vier wichtigsten Erkenntnisse nach 90 Minuten Spielzeit im Open-World-Shooter.

Kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Rage 2 in Deutschland komplett ungeschnitten ab 18 Jahren auf den Markt kommt. Hier findet ihr einen aktuellen Trailer zu Rage 2 mit massig Gameplay.

Die bekannten Details zu Borderlands 3: Gearbox' Serien-Revival hat noch keinen Erscheinungstermin. Hier findet ihr unsere Preview zu Borderlands 3 mit den bisher bekannten Infos zu Gameplay, Story und Klassen.

Hoffnungen für Borderlands 3: Bloß kein »modernes« Service Game!

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer anschauen, falls ihr gestern Abend nicht live dabei sein konntet. Und im Folgenden diskutieren wir alle Details aus dem neuen Trailer in einem 27-minütigen Special-Video: