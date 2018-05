Rage 2 - Shooter kommt ohne Lootboxen, Vorbesteller-Boni enthüllt

Erst gab es nur Gerüchte und dann einen ärgerlichen Leak. Jetzt wissen wir, dass Rage 2 definitiv kommt und haben auch schon einen ersten Gameplay-Trailer gesehen. Es geht Schlag auf Schlag so weiter: In Rage 2 gibt es keinerlei Lootboxen, dank Amazon kennen wir auch schon einige Vorbesteller-Boni und es wurde mittlerweile bestätigt, dass der Shooter auf der Apex-Grafik-Engine basiert.

id & Avalanche bündeln ihre Kräfte

Von id Software stammen einige der besten Shooter, die das Genre je gesehen hat: Allen voran wohl der Klassiker Doom und seine Neuauflage.

Den Avalanche Studios verdanken wir Open World-Spiele wie Just Cause 3 oder Mad Max. Wenn es gelingt, das id Software-Gunplay in eine große, lebendige Open World zu verfrachten, dürfte dabei ein sehr spannendes und spaßiges Ergebnis entstehen.

Rage 2 kommt ohne Lootboxen

Im Rahmen des großen, Plus-exklusiven GameStar-Interviews zu Rage 2 hat id Softwares Studio-Director Tim Willits bekannt gegeben, dass Rage 2 völlig ohne Lootboxen auskommen wird. Der Titel sei zwar darauf ausgelegt, langfristig gespielt zu werden, verfolge aber einen "neuartigen Ansatz", wie er lachend erklärt:

"Du kaufst das Spiel und dann spielst du es."

Amazon enthüllt Vorbesteller-Boni

Wer sich Rage 2 bereits vor Release bestellt, erhält zumindest bei Amazon einige kleinere Vorbestellerboni. Die umfassen einen Monster Truck sowie zwei Items aus dem ersten Rage: Die Settler's Pistol und die Rüstung des damaligen Protagonisten Nicholas Raine. Obendrauf gibts mit "Cult of the Death God" eine zusätzliche Mission für Vorbesteller.

Rage 2? Ja, bitte: Warum der Shooter einen Nachfolger verdient hat

Rage 2 basiert auf der Apex-Engine von Avalanche

Statt die »id Tech 6«-Engine zu verwenden, stützt sich Rage 2 laut dem Avalanche-Gründer und Chief Creative Officer Christofer Sundberg auf die Apex-Engine.

It’s Apex - Avalanche Open-World Engine. — Christofer Sundberg (@CHSundberg) May 15, 2018

Die werkelt auch in Mad Max, Just Cause oder The Hunter unter der Haube und ist auf Open-World-Spiele ausgelegt. Genauere Details zu anvisierten Framerate und Auflösung von Rage 2 gibt es aber noch nicht.

