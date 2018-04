Ab dem 25. Mai 2018 erreichen EU-Bürger nicht mehr die Services und Spiele der Online-Plattform WarPortal. MMO-Publisher Gravity Interactive hat bekannt gegeben, dass aufgrund neuer Datenschutzrichtlinien in der Europäischen Union sämtliche Spiele aus dem Portfolio von WarPortal in den entsprechenden Ländern per IP-Blocking gesperrt werden. Zu den bekanntesten Titeln gehören Ragnarok Online und Ragnarok 2.

Nicht betroffen sind lediglich GUS-Länder (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) wie Russland, Armenien, Moldau oder Aserbaidschan.

Ende Mai tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft und gleicht auf europäischer Ebene das Datenschutzniveau an. Firmen müssen stärker auf den Schutz ihrer Kundendaten achten sowie bereits bei der Entwicklung von Software Datenschutzmaßnahmen dokumentieren und einplanen. Bei Verletzungen der neuen Regularien drohen Bußgelder in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Einige Spieler bekommen Entschädigungen

Wieso Gravity Interactive konkret ihren Service einschränkt, teilte das Unternehmen nicht mit. Aber es scheint so, als ob die nötigen Anpassungen, wie sie mit Kundendaten in Ragnarok Online und Co. verfahren, im Vergleich zum tatsächlichen Nutzen zu umfangreich und teuer gewesen wären.

Spieler, die zwischen dem 1. Februar 2018 und 30. April 2018 Käufe getätigt haben, sollen entschädigt werden. WarPortal hat im Zuge dieser Ankündigung auch ihre Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien aktualisiert. Ragnarok Online erschien 2004 in Europa und verzeichnete zum Start mehr als 500.000 registrierte Mitglieder.

