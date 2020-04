Goldbarren sind in Red Dead Online selten leicht verdient und gleichzeitig sehr begehrt. An die Ingame-Währung des Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 zu kommen, fällt jedoch häufig recht langwierig und unbefriedigend aus. Deswegen dürfte es Spieler freuen, dass Rockstar euch diese Woche fünf Goldbarren schenkt. Einfach so und ohne Haken.

So bekommt ihr in Red Dead Online fünf Goldbarren gratis

Was ihr dafür tun müsst? Loggt euch bis zum 14. April 2020 in Red Dead Online ein, damit eurem Charakter die fünf Goldbarren gutgeschrieben werden. Mehr müsst ihr nicht tun, um die wertvolle Ingame-Währung zu erhalten und damit beispielsweise eine Karriere als Kopfgeldjäger, Händler, Sammler oder Schnappsbrenner zu starten.

57 0 Mehr zum Thema Red Dead Online: Mit diesen 6 Tipps kommt ihr schnell an Geld & Gold

In der offiziellen Pressemitteilung warnt Rockstar jedoch, dass es nach dem Einloggen in Red Dead online bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die Goldbarren verfügbar sind. Wundert euch also nicht, sollte die Ingame-Währung nicht sofort auftauchen und geduldet euch ein wenig.

Sonstige Boni in Red Dead Online diese Woche

»Spezielles Geschenk« für tägliche Herausforderungen

Neben fünf Gratis-Goldbarren hält Rockstar noch weitere Boni und Aktionen in Red Dead Online für euch bereit. Davon dürfte am spannendsten für euch sein: Wer drei Tage hintereinander jeweils eine tägliche Herausforderung abschließt, bekommt ein »spezielles Geschenk«.

Dieses Geschenk setzt sich aus zehn Spezial-Arzneien, zehn Spezial-Wundertonika, zehn Spezial-Schlangenölen und 20 mal Flinten-Brandschrot zusammen. Und da die ein oder andere tägliche Herausforderung gerne mal aus »Laufe ein paar Meter«, »Esse dies und das« oder »Besuche diesen Ort« besteht, lässt sich dieser Bonus ebenfalls recht einfach verdienen.

Das »spezielle Geschenk« könnt ihr nach Erfüllung der Voraussetzungen innerhalb von 48 Stunden in eurer Truhe im Lager oder bei einer Postmeisterei abholen.

Rabatt auf Waffen, Holster & Streitrösser

Wer sich neue Pistolen, Gewehre, Zweitholster und Waffengürtel zulegen möchte, sollte vielleicht diese Woche zuschlagen. Die folgenden Pistolen und Gewehre sind um 40 Prozent im Preis reduziert:

Mauer-Pistole: 360 statt 600 Dollar (ab Rang 43 verfügbar)

360 statt 600 Dollar (ab Rang 43 verfügbar) Volcanic-Pistole: 162 statt 270 Dollar (ab Rang 21 verfügbar)

162 statt 270 Dollar (ab Rang 21 verfügbar) Halbautomatische Pistole: 322,20 statt 537 Dollar (ab Rang 22 verfügbar)

322,20 statt 537 Dollar (ab Rang 22 verfügbar) Varmint-Gewehr: 43,20 statt 72 Dollar (ab Rang 8 verfügbar)

43,20 statt 72 Dollar (ab Rang 8 verfügbar) Carcano-Gewehr: 273,60 statt 456 Dollar (ab Rang 50 verfügbar)

273,60 statt 456 Dollar (ab Rang 50 verfügbar) Bolt-Action-Gewehr: 129,60 statt 216 Dollar (ab Rang 7 verfügbar)

129,60 statt 216 Dollar (ab Rang 7 verfügbar) Springfield-Gewehr: 93,60 statt 156 Dollar (ab Rang 38 verfügbar)

93,60 statt 156 Dollar (ab Rang 38 verfügbar) Rolling-Block-Gewehr: 246,60 statt 411 Dollar (ab Rang 13 verfügbar)

Zusätzlich sind Zweitholster, Waffengürtel, Zugpferde, Streitrösser, Hosen und Handschuhe 70 Prozent billiger zu haben, während die bei Wilderness Outfitters verfügbaren Ponchos und Hemden um 50 Prozent im Preis gesenkt sind.

Doppelte XP in Spiel-Modi Showdown & Rennen

Wer diese Woche an den Spiel-Modi Showdown und Rennen teilnimmt, darf sich außerdem über die Ausschüttung doppelter Erfahrungspunkte für seinen Charakter in Red Dead Online freuen.

Rockstar unterstützt mit GTA & Red Dead Online den Kampf gegen Coronavirus

Falls ihr damit liebäugelt, zwischen Anfang April und Ende Mai den Multiplayer-Modi von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 einen Besuch abzustatten, kommt dies sogar einem guten Zweck zugute: Rockstar gab bekannt, fünf Prozent der Einnahmen aus GTA Online und Red Dead Online für die Unterstützung des Kampfs gegen das Coronavirus zu spenden.

Alle Infos zu der Aktion findet ihr auf der offiziellen Website von Rockstar Games.