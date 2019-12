Red Dead Online: Hinweis auf Weihnachts-Event mit Schnee aufgetaucht

Es wintert, auch in Spielen: Twitter-Nutzer VideoTech hat einen interessanten Hinweis im Code der PC-Version von Red Dead Redemption 2 gefunden: Die Zeile »platform:/textures/world_snow_coverage_xmas.ytd« weist offenbar daraufhin, dass die Karte von Red Dead Online (zumindest teilweise) zu Weihnachten festlich in Schnee getaucht wird.

Der Code-String scheint erst seit dem letzten Updates teil der Spiel-Dateien zu sein. Wahrscheinlich weist er auf ein nahes Winter-Event hin.

"platform:/textures/world_snow_coverage_xmas.ytd"

- Thanks to gopro_2027 & DuPz0r



It does seem snow-covered across the map is happening for Red Dead Online during the Xmas season. https://t.co/qiv0jeG7Vs