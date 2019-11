Alles Gute zum Geburtstag, Red Dead Online! Vor genau einem Jahr - am 27. November 2018 - startete deine Beta, mittlerweile hast du dich zu einer waschechten Multiplayer-Alternative zur Singleplayer-Kampagne um Protagonist Arthur Morgan gemausert. Zur Feier deines Jahrestags widmet dir Rockstar Games nur ein kleines Update, das aber gerade Fans der gepflegten Kopfgeldjagd ein Lächeln aufs Gesicht zaubern dürfte.

Alle legendären Kopfgeldjagden verfügbar: In Red Dead Online sind erstmals alle zehn legendären Kopfgeldjagden gleichzeitig spielbar. Im Zuge dieser speziellen Missionen könnt ihr euch die zehn folgenden Outlwas lebendig oder tot schnappen:

Bonus für Kopfgeldjäger: In Red Dead Online gibt es mit dem Kopfgeldjäger, Händler und Sammler drei verschiedene Berufe, die ihr auch parallel ausführen könnt. Im Zuge des neuen Updates für RDO verdienen sich Kopfgeldjäger bei der Absolvierung der Missionen 50 Prozent mehr Geld und 25 Prozent mehr Erfahrungspunkte.

Neue Kleidungsstücke: Mit unter anderem dem Covington-Hut und zusätzlichen Farbvarianten des gemusterten Halstuchs gibt es auch neue Klamotten für Red-Dead-Online-Spieler. Außerdem sind abermals Kleidungsstücke der vergangenen 10 Wochen erhältlich, die nur zwischenzeitlich erworben oder freigespielt werden konnten.

Neue Freies-Zielen-Serie: PvP-Spieler dürften mit dem aktuellen Update im Modus Gun Rush auf ihre Kosten kommen: Spieler treten in einem Jeder-gegen-Jeden-Wettkampf um Waffen und Munition in einem Spielbereich an, der stetig kleiner wird. Der letzte Überlebende gewinnt die Partie - quasi Battle Royale im Wilden Westen.

Neue Sammlung: Spieler, die den Beruf des Sammlers ausüben, müssen die folgenden Teile finden, um sich bei Madam Nazar eine goldene Nase zu verdienen:

Feldspat-Pfeilspitze

Endicott-Diamantohrringe

Emmeline-Korallenohrringe

Boni und Belohnungen:

Kopfgeldjäger: 25 Prozent Rabatt auf den Kopfgeldwagen

Sammler: 25 Prozent Rabatt auf Waren bei Madam Nazar

25 Prozent Rabatt auf alle Hehlerwaren

Spieler, die ihr Rockstar-Social-Club-Konto mit Twitch Prime verknüpfen, erhalten eine kostenlose Kopfgeldjäger-Lizenz (kostet ansonsten 15 Gold) und bekommen außerdem zusätzliche 10 Prozent auf die zuvor aufgelisteten Rabatte.

