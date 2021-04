In Red Dead Online könnt ihr passend zur Osterzeit 2021 abkassieren. Zu diesem Anlass verschenkt der Entwickler nämlich ein an die Feierzeit angepasstes Itempaket. Außerdem gibt es noch einmal besondere Boni für Naturkundler, Sammler und Kopfgeldjäger - die sind vom 30. März bis 6. April 2021 aktiv.

Kostenlose Items für Red Dead Online

Wenn ihr euch derzeit in den Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 einloggt, erhaltet ihr ein Paket mit einer Reihe von nützlichen Gegenständen. Dazu zählen:

5 Flaschen Waffenöl

3 wilde Möhren

2 starke Arzneien

5 Spezial-Pferdeerwecker

3 Schokoladen

Boni für die Berufe

Außerdem könnt ihr über die Feiertage noch besonders abstauben, wenn ihr als Naturkundler, Kopfgeldjäger oder Sammler unterwegs seid.

Naturkundler: Proben des Eselhasen geben euch die dreifachen RDO-Dollar und auch drei Mal so viele Naturkundler-XP wie gewöhnlich.

Proben des Eselhasen geben euch die dreifachen RDO-Dollar und auch drei Mal so viele Naturkundler-XP wie gewöhnlich. Kopfgeldjäger: Es gibt 50 Prozent höhere Belohnungen auf alle legendären und berüchtigten Kriminellen. Ganz egal, ob ihr sie tot oder lebendig abliefert. Habt ihr bereits Stufe 5 erreicht, könnt ihr zudem den Navy Revolver 50 Prozent günstiger kaufen.

Es gibt 50 Prozent höhere Belohnungen auf alle legendären und berüchtigten Kriminellen. Ganz egal, ob ihr sie tot oder lebendig abliefert. Habt ihr bereits Stufe 5 erreicht, könnt ihr zudem den Navy Revolver 50 Prozent günstiger kaufen. Sammler: Ihr bekommt 50 Prozent mehr Geld, wenn ihr Enten-, Reiher- und Gänse-Eier bei Madam Nazar abliefert. Zudem gibt es das Free-Roam-Event »Kondor-Ei«. Wer daran teilnimmt, bekommt 40 Prozent Rabatt auf einen Sammlergegenstand mit der Stufe »Angehend« oder »Aufstrebend«

Auch für Einzelspieler interessant

Red Dead Online ist nicht nur was für all jene, die im Multiplayer spielen wollen. Denn Anfang Februar 2021 kündigte Rockstar an, dass der Entwickler nicht nur in GTA Online mehr Singleplayer-Inhalte bieten will und veröffentlichte bereits einige davon. Wir erklären, was für Missionen für Einzelgänger mittlerweile in Red Dead Online gelandet sind:

Damit alleine ist allerdings noch nicht Schluss und in Zukunft sollen noch weitere Inhalte folgen. Damit setzt Rockstar Games auch bei Red Dead Online auf einen ähnlichen Kurs, den sie mit dem Cayo Perico Heist auch in GTA Online starteten.