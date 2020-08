Meldungen über Dutzende neue Bugs überschatten das langerwartete Naturkundler-Update für Red Dead Online. Seit dem Release von Version 1.21 häufen sich in sozialen Medien die Beschwerden von Spielern.

Die Masse an schweren Bugs bündelt sich sogar in einem eigenen Reddit-Beitrag, der bekannte neue Probleme in Red Dead Online auflistet. Darunter Kleinigkeiten wie fehlender Fallschaden, aber auch reihenweise spielzerstörende Fehler wie nicht startende Aktivitäten und Missionen.

Welche Fehler treten auf?

Bei den Bugs in Red Dead Online ist festzuhalten, dass sie inkonsistent auftreten, also nicht alle Spieler oder jeden Server betreffen. Die schwerwiegendsten berichteten Fehler lauten:

PC-spezifische Fehler

Alt-Tab lässt auf dem PC das Spiel abstürzen.

Kopfgeldjäger-Fehler

Keine Interaktion mit dem Kopfgeld-Brett möglich.

Bounty-NPCs sind unsterblich.

Moonshiner-Fehler

Schwarzbrenner-Versteck kann nicht betreten werden.

Schwarzbrenner-Missionen starten nicht.

Naturkundler-Fehler

Legendäre Tiere sind unsterblich.

Legendäre Missionen starten nicht.

Händler-Fehler

Schlachttisch kann nicht erworben werden.

Spieler können nicht mit Schlachttisch interagieren.

Versorgungsmissionen und Lieferungen starten nicht.

Diverse Fehler

Tiere und NPCs spawnen auf gesamtem Server nicht.

Unsterbliche Tiere und NPCs.

Lager kann nicht aufgestellt werden.

Schnellreise führt zum Absturz.

Pferd kann nicht gerufen werden.

Pferde reagieren nicht auf Interaktionen.

Pferde verschwinden beim Reiten.

Diverse Netzwerk- und Verbindungsprobleme.

Was geschieht nun?

Rockstar hat die Probleme in Red Dead Online auf dem Schirm und weist auf der Support-Website darauf hin, dass man bereits an Fehlerbehebungen arbeitet. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, können Spieler mit einem Hotfix rechnen, der die Bugs hoffentlich beseitigt. Rockstar schreibt im genauen Wortlaut:

"Wir sind uns bewusst, dass einige Spieler derzeit mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Verbindungsproblemen, geringer Anzahl von Tier-Spawns, Schwierigkeiten beim Aufstellen von Camps, beim Betreten von Moonshine-Hütten und anderen. Wir entwickeln derzeit Fixes, um diese Probleme zu beheben und werden weitere Informationen weitergeben, sobald diese verfügbar sind."

Spieler zeigen ihre Bugs

In der Zwischenzeit posten Spieler ihre teils skurrilen Erlebnisse mit dem fehlerbehafteten Red Dead Online auf Twitter. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Alligator-Regen oder tanzende Tote aussehen, werft mal eine Blick auf die Tweets:

In einem anderen Artikel lest ihr, was das Update abseits der Bugs alles bei Red Dead Online ändert, verbessert und ergänzt. Auf den neuen RDO-Beruf Naturkundler gehen wir ebenfalls genauer ein.