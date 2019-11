Red Dead Redemption 2: So findet ihr alle 16 legendären Tiere

Wer einen Gefallen am Jagen in Red Dead Redemption 2 gefunden hat, komm auch in der PC-Version auf seine Kosten: Wie auf PS4 und Xbox One verstecken sich in der Spielwelt des aktuellsten Rockstar-Titels 16 legendäre Tiere, die ihr finden und deren Felle ihr beim Trapper für besonderes Loot und einzigartige Outfits eintauschen könnt.

In unserem Guide stellen wir euch die Fundorte aller 16 legendären Tiere in Red Dead Redemption 2 vor. Mit denen kommt ihr auf 100 Prozent Spielfortschritt und erreicht die Achievements »Unter die Haut« und »Zoologe«.

So findet ihr die legendären Tiere in Red Dead Redemption 2

Um auf die Fährte eines bestimmten legendären Tiers zu kommen, müsst ihr das jeweilige Gebiet betreten und einen ersten Hinweis mit der Hilfe des Adlerauges finden. Damit wird die Map aktualisiert und ihr könnt der Spur des gesuchten Tiers folgen - dabei empfiehlt es sich, sich schleichend und möglichst lautlos fortzubewegen, um unser Ziel nicht zu verschrecken

Vor der Jagd rentiert es sich, den Dead-Eye-Kern von Arthur vollständig aufzuladen und möglichst starke Waffen mitzunehmen - wie zum Beispiel das Springfield-Gewehr, das Bolt Action-Gewehr oder den Bogen mit Giftpfeilen. Die legendären Tiere können eine Menge Schaden einstecken und entsprechend empfiehlt es sich, euer Ziel bereits mit den ersten Schüssen zu erledigen, damit es nicht flieht.

Dabei müsst ihr euch übrigens keine Sorgen um eure Ausbeute machen: Das Fell der legendären Tiere wird nie beschädigt - unabhängig davon, welche Körperteile ihr angreift. Und selbst, wenn ihr ein legendäres Fell verlieren solltet, wird euer Erfolg beim Trapper registriert und ihr könnt noch immer die jeweiligen Ausrüstungsgegenstände erwerben. Allerdings bekommt ihr damit kein Geld mehr für eure Beute.

Legendäre Tiere könnt ihr nur ein einziges Mal töten - sie respawnen nicht in der Spielwelt.

Die Fundorte aller legendären Tiere in Red Dead Redemption 2

1. Legendärer Bharati Grizzlybär

Fundort: Grizzlies East, Ambarino

Voraussetzung: Keine

Den Grizzly könnt ihr gar nicht verfehlen, da ihr im Zuge der Story-Mission »Exit Pursued By a Bruised Ego« auf ihn trefft. Nehmt nach dem Abschluss der Mission sofort wieder die Fährte des Tiers auf, da der Bär sich daraufhin nicht zu weit von euch entfernt. Alternativ könnt ihr natürlich zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal den Grizzly aufspüren.

2. Legendärer Hirschbock

Fundort: Big Valley, West Elizabeth

Voraussetzung: Keine

Den legendären Hirsch findet ihr in den Wäldern von Big Valley, die ihr von dem Städtchen Strawberry aus erreichen könnt.

3. Legendärer Biber

Fundort: Butcher Creek, Lemoyne

Voraussetzung: Keine

Der Biber versteckt sich in der Nähe des kleinen Damms am Flussbett bei Butcher Creek, im Westen vom Van Horn Handelsposten.

4. Legendärer Eber

Fundort: Blue Water Marsh, Lemoyne

Voraussetzung: Keine

Der Eber hält sich nördlich von Lagras in der Lemoyne-Region der Welt auf.

5. Legendärer Fuchs

Fundort: Mattock Pond, Lemoyne

Voraussetzung: Keine

Mattock Pond könnt ihr am leichtesten von Rhodes aus erreichen: Der Tümpel, wo sich der Fuchs herumtreibt, liegt im Norden der Stadt.

6. Legendärer Wapiti

Fundort: Bacchus Station, Cumberland Forest

Voraussetzung: Keine

Den legendären Wapiti findet ihr in den Wäldern von Cumberland, wo ihr die Fährte des Tiers ausfindig machen könnt.

7. Legendärer Kojote

Fundort: Im Westen von Eris Field, Lemoyne

Voraussetzung: Keine

Der Kojote hält sich im Norden der Southfield Flats westlich von Eris Field auf.

8. Legendärer Elch

Fundort: Roanoke Ridge, Ambario

Voraussetzung: Keine

Der legendäre Elch treibt sich an einem See bei Brandywine Drop herum.

9. Legendärer Wolf

Fundort: Cotorra Springs, Ambarino

Voraussetzung: Keine

Den Wolf findet ihr im Westen der Bacchus Station von Cotorra Springs oder aber im Laufe der Story-Missionen um Rain Falls.

10. Legendärer weißer Bison

Fundort: Lake Isabella, Ambarino

Voraussetzung: Keine

Der weiße Bison befindet sich ganz im Norden von Grizzlies West in der Nähe des Sees.

11. Legendärer Dickhorn Widder

Fundort: Cattail Pond, New Hanover

Voraussetzung: Keine

Nicht weit von der Stadt Valentine liegt der Cattail Pond, wo sich der Dickhorn Widder versteckt.

12. Legendärer Alligator

Fundort: Lakay Bayou Nwa

Voraussetzung: Erst in Kapitel 4 nach Abschluss der Story-Mission »Country Pursuits« verfügbar

Der Alligator hält sich im Sumpfgebiet um Saint Denis auf, das ihr am schnellsten von der Stadt aus erreicht.

13. Legendärer Panther Giaguaro

Fundort: Bolber Glade, Lemoyne

Voraussetzung: Abschluss der Meisterjäger-Herausforderung Rang 9

Den legendären Panther Giaguaro spürt ihr östlich der Braithwaite Manor in Bolber Glade auf.

14. Legendärer Takana Bison

Fundort: Mantea Falls, New Austin

Voraussetzung: Kapitel 6 muss abgeschlossen sein

Der Bison tummelt sich im Nordwesten der Manteca Falls in New Austin herum.

15. Legendärer Gabelbock

Fundort: Rio Del Lobo Rock, New Austin

Voraussetzung: Kapitel 6 muss abgeschlossen sein

Den Bock findet ihr auf der Anhöhe direkt neben dem Rio Bravo.

16. Legendärer Puma

Fundort: Gaptooth Ridge, New Austin

Voraussetzung: Kapitel 6 muss abgeschlossen sein

Der Puma treibt sich in der Nähe von Tumbleweed in New Austin herum.

Die Fundorte aller Trapper in Red Dead Redemption 2

Bei den Trappern könnt ihr nicht nur die Pelze legendärer Tiere verkaufen und damit entsprechende Outfit-Sets freischalten, sondern auch Anhänger für Arthurs Hut und Amulette, die euch bestimmte Buffs bescheren. Insgesamt befinden sich fünf verschiedene Trapper im Spiel, die ihr an den folgenden Orten antrefft.

Im Osten von Saint Denis

Südlich von Annesburg in der Wildnis

in der Wildnis Nordöstlich von Riggs Station in der Wildnis

in der Wildnis Nordwestlich von Strawberry in der Wildnis

in der Wildnis Südwestlich von Blackwater in der Wildnis

Mehr zum Thema: