Microsoft soll Playstation-Spielern Redfall »weggenommen« haben, Firma widerspricht

Arkane und Microsoft widersprechen sich gerade ein wenig, was eine potenzielle PS5-Version von Redfall angeht.

Redfall wird das nächste große Ding der Dishonored-Macher Arcane. PS5-Besitzer müssen auf den Koop-Shooter mit Vampiren allerdings verzichten: Der Release am 2. Mai 2023 ist lediglich für PC und Xbox Series X/S gemacht. Jetzt entbrennt ein Streit darum, wer dafür verantwortlich gemacht werden kann.

Wer hat Redfall für die PS5 gestrichen?

Was genau ist passiert? In einem Interview mit IGN Frankreich impliziert Arkanes Game Designer Harvey Smith, das Redfall durchaus für die Playstation 5 hätte erscheinen sollen. Als dann die Übernahme von Bethesda - unter dem sich das Entwicklerstudio einordnet - erfolgte, wurden diese Pläne wohl über Bord geordnet.

Smith zufolge wurde Arkane dabei explizit mitgeteilt: Keine Playstation 5. Wir machen jetzt nur noch Game Pass, Xbox und PC. Eine Entscheidung, die Arkane laut Smith nicht grundsätzlich ablehnte. So müssten sich die Entwickler eine Plattform weniger berücksichtigen, während der Game Pass mit seinen 30 Millionen Abonnenten eine riesige potenzielle Spielerschaft mit sich bringt.

Das sagt Microsoft dazu: Gegenüber IGN und auch GameSpot widerspricht Microsoft - zumindest indirekt. Zwar wird Redfall nicht explizit genannt, dennoch wird im Statement eines Vertreters des Unternehmens bekräftigt: Wir haben keine Spiele Spiele für die Playstation verhindert. Im selben Zug wird außerdem die Veröffentlichung zahlreicher anderer Titel für Sonys Playstation wie folgt betont:

Alle Spiele, die bisher auf der Playstation verfügbar waren, als wir ZemiMax im März 2021 gekauft haben, sind weiterhin auf der Playstation. Zudem haben wir weiterhin Content-Updates auf Playstation und PC veröffentlicht. Wir haben stets kommuniziert, dass zukünftige Entscheidungen, ob ZeniMax-Spiele für andere Konsolen veröffentlicht werden, von Fall zu Fall gefällt werden.

Ob sich eine PS5-Version von Redfall tatsächlich in Entwicklung befand oder zum Zeitpunkt der Übernahme von Bethesda durch Microsoft vielmehr einer Idee entspricht, lässt sich im Angesicht der widersprüchlichen Aussagen nicht klären. Derweil mahlen die Mühlen in Bezug auf die noch immer nicht final entschiedene Übernahme von Activision/Blizzard durch Microsoft weiterhin langsam.

11:59 Redfall - Angespielt-Vorschau zum neuen Open-World-Shooter

Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für PC und Xbox und wird direkt zum Launch im Game Pass-Abo verfügbar sein. Was wir bisher von dem Vampir-Shooter mit Koop und Open World halten, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Plus-Preview oder im oben verlinkten Video. Werft am besten selbst einen Blick hinein.

Was haltet ihr von den widersprüchlichen Aussagen von Arkane und Microsoft bezüglich einer potenziellen Playstation 5-Version von Redfall? Hättet ihr den Koop-Shooter gerne auf der Sony-Konsole gespielt? Oder seid ihr schon mit einem Release auf PC und Xbox Series X/S zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!