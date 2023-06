Diablo 4: Fans wollen den Zugang zum Kuh-Level gefunden haben - aber er ist versperrt

Sind Kühe die wahren Herrscher von Sanktuario?

Die Suche nach den Kühen ist für einige Diablo-Fans zur wichtigsten aller Missionen geworden. Vergesst den Kampf zwischen Himmel, Hölle und Menschheit, viel spannender ist doch: Flunkern die Entwickler, die behaupten, es gibt in Diablo 4 gar kein Kuh-Level? Ein möglicher Hinweis weckt Hoffnungen bei der Gefolgschaft des Muh.

Der rätselhafte Ochsenbrunnen

Im Kuhlevel-Discord (ja, kein Witz) sorgt gerade ein Brunnen in der Region Ked Badu für Aufregung. Um den stehen nämlich nicht nur vier prächtige Ochsenstatuen, sondern ein Klick auf diese Monumente lässt auch eine Nachricht aufploppen: Darin fordern die steinernen Rinder Opfergaben für die Ochsengötter.

Der auffällige Ochsenbrunnen. Bildquelle: Sylvus / Activision Blizzard

Natürlich läuten da bei Fans sofort die Kuhglocken: Das muss doch eigentlich der Zugang zum Kuh-Level sein?! Die Suche nach den passenden Opfergaben läuft derzeit auf Hochtouren. Dataminer wollen schon einige herausgefunden haben:

Metallic Fragment

Bloody Wooden Shard

Musty Tome

Die letzten beiden heißen ganz ähnlich wie Items, die in Diablo 2 das Kuh-Level öffneten. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten.

Bisher scheinen diese Gegenstände noch gar nicht im Spiel auffindbar zu sein. Hinweise im Code sollen eher danach klingen, als ob die Items bei einem speziellen Welt-Event droppen. Wer alle drei findet und beim Brunnen darbietet, soll dafür dann einen Key aufsammeln, der wiederum ein Haus öffnet – und darin versteckt sich das Portal in die Muh-Welt.

Was uns am wahrscheinlichsten vorkommt: Das Kuh-Level soll sich laut Entwicklern nicht in Diablo 4 befinden – zumindest nicht zum Start. Da die Seasons aber immer wieder neue Features und Story-Elemente bringen sollen, vermuten wir, dass es irgendwann in Zukunft eine Kuh-Season geben wird. Und die schaltet dann das gefundene Welt-Event frei.

Hat euch der Rinderwahn auch schon gepackt? Plant ihr einen Trip ins Allgäu, um euch vorsichtshalber mit den ansässigen Kühen gut zu stellen? Falls ja, Bonus-Tipp: Kühe lieben es, mit Bürsten abgeschrubbt zu werden, besonders am Nacken. Außerdem stehen sie voll auf frische Äpfel, Karotten und Zuckerrübenschnetzel. Wisst ihr Bescheid.