Offizielles Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion ist angeblich in Entwicklung

Geht es bald in eine schönere Version von Cyrodiil? Ein unbestätigter Leak geht davon aus.

Sollte sich dieser Leak tatsächlich als wahr herausstellen, wird das Modding Team von Skyblivion höchstwahrscheinlich in die Tischkante beißen. Aktuell kursiert im Netz der Leak eines ehemaligen Mitarbeiters des Entwicklungsstudios Virtous Games, das zwar in China gegründet wurde, inzwischen allerdings Niederlassungen auf der ganzen Welt unterhält.

Der Ex-Mitarbeiter spricht in seinem Leak auf Reddit von Projekten, die bei Virtous Games in Paris entwickelt werden. Hier wurde eine Vielzahl an Projektnamen enthüllt, darunter auch ein offizielles Remake oder Remaster zu Bethesdas Riesenrollenspiel The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Der Post wurde mittlerweile vom Ersteller selbst gelöscht und auch der Account existiert nicht mehr. Ein Screenshot des Postings wurde allerdings bewahrt:

Das besagt der Leak

Ist dem Leak zu glauben, sind bereits einige kleine Details zu der Neuauflage von Oblivion bekannt. Das hat der Leaker über das Projekt alles behauptet:

Das Projekt hört auf den Arbeitstitel Altar .

. Es ist noch nicht beschlossen, ob das Team ein Remake oder nur ein Remaster entwickelt.

Derzeit werden sowohl neue Assets in der Unreal Engine 5 gebaut, als auch das Grundgerüst in der alten Gamebryo-Engine überarbeitet.

Das Spiel soll entweder gegen Ende 2024 oder Anfang 2025 erscheinen. Abhängig davon, ob es nun ein Remaster oder ein Remake wird.

Zusätzlich sprach der Leaker noch über zahlreiche weitere Projekte, die mit dem Remaster/Remake nichts zu tun haben, wie etwa eine ambitionierte Mischung aus Monster Hunter und Shadow of the Colossus.

Ist dem zu glauben?

Es gibt keine zuverlässige Methode, um die Behauptungen dieser Person zu belegen. Rechnet also nicht damit, dass ein solches Projekt tatsächlich nächstes oder übernächstes Jahr erscheint. Aber einmal kurz zusammengefasst:

Das spricht für den Leak:

Laut der News-Seite Xfire wurden einige Aussagen des Erstellers von einem Moderatoren des Subreddits r/GamingLeaksAndRumours verifiziert.

Der Post ist überraschend nüchtern aufgebaut, wenn es nur darum gehen sollte, Aufmerksamkeit zu generieren. Etwa ist in der Überschrift von Oblivion gar nicht die Rede.

Dass der Post und Account gelöscht wurden, kann durchaus ein Hinweis darauf sein, dass der Ersteller eine Vertragsverletzung begangen hat.

Das spricht gegen den Leak:

Der Leaker liefert keinerlei einsehbare Beweise für seine Behauptungen.

Es gibt auch keine vorherigen Leaks dieser Person, die sich hinterher als wahr herausstellten. Im Post spricht er zwar ebenfalls von dem Metal Gear Solid 3-Remake, das aber schon vor einigen Monaten enthüllt wurde.

Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass Oblivion in der Unreal Engine 5 entsteht, da Bethesda-Spiele gemeinhin sehr stark von ihrer Engine abhängig sind und eher auf Gambryo oder inzwischen eben auf die Creation Engine setzen.

Würdet ihr euch überhaupt ein offizielles Remake zu Oblivion wünschen oder reicht es euch vollkommen aus, dass derzeit Fans an Skyblivion arbeiten?