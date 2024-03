Ringe der Macht: Auf Staffel 2 der Herr-der-Ringe-Serie müssen wir wohl nicht mehr allzu lange warten

Amazon soll die Herr-der-Ringe-Serie wohl im Sommer 2024 fortsetzen. Bildquelle: Amazon / Peter J. Yost

Dass Amazon sein Serien-Aushängeschild Die Ringe der Macht fortsetzen wird, ist keine Überraschung. Schließlich handelt es sich bei der Serienadaption der Werke von J. R. R. Tolkien auch zwei Jahre nach Release noch um eine der meistgeschauten und -diskutierten Produktionen des Streaming-Anbieters.

Nachdem es kürzlich sogar schon erste Infos rund um Staffel 3 gegeben hat, gehen wir nun wieder einen Schritt zurück: Denn die zweite Staffel soll schon bald starten und es gibt nun auch erste Indizien, wann es soweit sein könnte.

House of the Dragon als erfolgreicher Co-Pilot?

Zu Staffel 2 von House of the Dragon hat sich erst kürzlich einer der Stars verplappert. Aber was hat die HBO-Serie plötzlich mit Die Ringe der Macht zu tun? Ganz einfach: Im Jahr 2022 startete das Prequel zu Game of Thrones nur wenige Wochen vor der Konkurrenz aus dem Hause Tolkien.

Laut dem Branchenmagazin Screenrant habe sich diese zeitliche Nähe weder für Amazon noch für HBO negativ in Sachen Zuschauerzahlen ausgewirkt. Daher halte man es für sehr gut möglich, dass auch die zweiten Staffeln beider Fantasy-Serien wieder zeitlich eng beieinander liegen könnten, um vielleicht sogar von einem Synergieeffekt zu profitieren.

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

The Hollywood Reporter geht noch einen Schritt weiter: Das als bestens informiert und daher sehr zuverlässig geltende Magazin bestätigt indirekt, was sich Fans der ersten Staffel wohl wünschen: Die Ringe der Macht geht noch 2024 mit Staffel 2 weiter.

Kombiniert man nun beide Aussagen miteinander - die zeitliche Nähe zu Season 2 von House of the Dragon und einen Release noch 2024 -, lässt sich der vermeintliche Starttermin sogar sehr gut eingrenzen: Staffel 2 dürfte demnach im Sommer 2024 starten.

Zwei Haken an der Sache gibt es aber: Erstens ist der Sommer-Release von House of the Dragon noch nicht in trockenen Tüchern und zweitens hat auch Amazon noch immer kaum etwas Offizielles zur zweiten Staffel von Die Ringe der Macht verlautbaren lassen.

Das wissen wir schon jetzt über Staffel 2 von Die Ringe der Macht

Bis wir auch von Amazon mehr zu Staffel 2 erfahren, kratzen wir an dieser Stelle gerne nochmal alle bislang bekannten Infos zur anstehenden Season für euch zusammen.

Spoiler-Warnung: Spätestens bei den Infos zum Cast von Staffel 2 lassen sich Spoiler nicht vermeiden. Falls ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt, solltet ihr an dieser Stelle nicht fortfahren und lieber etwas darüber lesen, wieso Obi-Wan Kenobi mal für Bier geworben hat.

Bis wir offizielles Bildmaterial zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht erhalten, betten wir immer wieder gerne diesen herrlich fies-ekligen Ork in unsere Artikel ein. Schaut mal, wie er sich freut - ob er schon weiß, dass er auch in Staffel 2 mitspielt? Bildquelle: Amazon

Die Dreharbeiten starteten im Oktober 2022 und fanden ihren Abschluss im Juli 2023 - also noch rechtzeitig vor dem historischen Mega-Streik in Hollywood. Seitdem befindet sich Staffel 2 in der Postproduktion, um der Serie in Sachen Bildqualität und Effekte den letzten Schliff zu verpassen.

Der Cast von Staffel 2 umfasst sowohl alte als auch neue Gesichter. Zurückkehren werden unter anderem Morfydd Clark als Galadriel, Robert Aramayo als Elrond, Lloyd Owen als Elendil, Charlie Vickers als Sauron und Daniel Weyman als einer der Istari, vermutlich Mithrandir.

Neu zum Cast gesellen sich unter anderem Selina Lo (Hellraiser (2022)), Stuart Bowman (Slow West), Ben Daniels (Rogue One: A Star Wars Story) und Sam Hazeldine (The Last Duel). In welche Rollen die neuen Gesichter schlüpfen, ist nicht bekannt - mit einer Ausnahme: Sam Hazeldine wird Adar verkörpern, der in Staffel 1 noch von Joseph Mawle gespielt wurde.

Zur Handlung von Staffel 2 ist noch nichts Konkretes bekannt. Die Ringe der Macht soll aber laut der Regisseurin dunkler, schmutziger, mutiger werden.

Wenn ihr nichts mit Die Ringe der Macht anfangen könnt, macht das nichts. Denn im Jahr 2024 starten noch einige andere hochkarätige Fantasy-Serien und -Filme. Neben der zweiten Staffel von House of the Dragon gibt es unter anderem auch eine aufwendige Produktion aus Deutschland sowie einen neuen Herr-der-Ringe-Film. Alles Wissenswerte zu diesen Streifen erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.