Nach Avengers: Endgame gibt es im Marvel Cinematic Universe nun doch ein überraschendes Wiedersehen mit Iron Man. Nicht nur, dass Robert Downey Jr. als Tony Stark gerüchteweise im nächsten MCU-Film Black Widow mit Scarlett Johannson einen Gastauftritt inne haben soll. Nun spielt er auch in der neuen TV-Serie What If... auf Disney+ mit.

Iron Man kehrt ins MCU zurück

Das Geheimnis - wenn es denn wirklich eins war - hat der Grandmaster aus Thor: Ragnarok höchstpersönlich enthüllt. In einem Interview mit BuzzFeed sprach Jeff Goldblum über seine Rückkehr als Strippenzieher für eine Episode der animierten Serie What If... aus dem MCU.

Darin stand er gemeinsam mit Taika Waititi als Korg und Robert Downey Jr. als Iron Man im Tonstudio, um ihren animierten Figuren ihre Stimme zu leihen. Über die Story durfte er aus verständlichen Gründen noch nichts verraten.

Die Serie basiert auf den gleichnamigen Comics, die sich in alternativen Dimensionen abspielen und geht den kuriosen Fragen nach: Was wäre wenn Peggy Carter anstelle von Steve Rogers zu Captain America geworden wäre? Oder Black Panther anstelle von Star-Lord die Guardians of the Galaxy gründet. Erst kürzlich wurden eine Reihe Ersteindrücke auf Twitter veröffentlicht, die einen Captain America als Zombie zeigen.

Bislang wurden 25 MCU-Darsteller für die TV-Serie bestätigt, Robert Downey Jr. als Tony Stark a.k.a. Iron Man gehörte aber bislang noch nicht dazu. Ein Start der Serie ist für 2021 geplant.

