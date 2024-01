Brudergespann von CD Projekt Red arbeitet vereint an einem AAA-Rollenspiel mit Dark-Fantasy-Setting

Das Studio Rebel Wolves hat einen weiteren Neuzugang mit The-Witcher-Erfahrung bekommen.

Es ist wieder Familiensache: Konrad und Mateusz Tomaszkiewicz sind wieder vereint. Früher arbeiteten sie gemeinsam bei CD Projekt Red, nun hat sich letzterer seinem Bruder bei dessen eigenem Studio angeschlossen, Rebel Wolves.

Beide haben zuvor bei CD Projekt Red an Hits wie The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 gearbeitet. Mateusz nimmt bei dem jungen Studio die Rolle des Kreativdirektors ein. Die Personalie vermeldete das Team per Pressemitteilung. Sein Bruder Konrad ist dort bereits seit gut zwei Jahren CEO und Game Director.

Rebel Wolves arbeitet derzeit nach eigener Aussage an einer eigenen AAA-Dark-Fantasy-Rollenspiel-IP.

Neues in alten Gefilden

Mateusz Tomaszkiewicz teilt im Zuge des PR-Schriebs mit: Während all meiner Jahre in der Spieleentwicklung waren es schon immer storygetriebene Rollenspielabenteuer, die mir am Herzen lagen.

Und da sein Bruder nicht der einzige alte Bekannte aus Zeiten bei CD Projekt Red ist und auch das neue Projekt sich im Kern vertraut anfühlt, fährt er folgendermaßen fort:

Für mich gibt es nichts Besseres als die Möglichkeit, völlig einzutauchen und handgefertigte Geschichten und Welten zu entdecken. Ich freue mich sehr, bei Rebel [Wolves] viele meiner alten Freunde wiederzusehen und viele neue kennenzulernen. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Rollenspiel zu liefern, das wir selbst gerne spielen würden.

Warum gehen alle zu Rebel Wolves? Die Gründe dürften mannigfaltig sein. Aber in vielen Fällen dürften die inhaltliche wie auch geografische Nähe von zentraler Bedeutung sein. Denn zum einen fokussiert sich Rebel Wolves auf ähnliche Spiele wie CD Projekt Red und zum anderen hat das junge Studio seinen Sitz in Warschau, also in relativer Nähe zu dem wohl berühmtesten osteuropäischen Entwickler von Videospielen.

Ferner haben die Cyberpunk-2077-Macher zuletzt auch einige Abgänge verbucht. Diese folgen laut den Verantwortlichen zu großen Teilen internen Umstrukturierungen.

Was ist bei Rebel Wolves in Entwicklung?

Allzu viel wissen wir noch nicht über das Rollenspiel. Technisch wird es jedoch wie viele Spiele, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen, auf die Unreal Engine 5 setzen. Ob Vorzeigefeatures, wie Lumen oder Nanite, implementiert werden, ist derzeit unbekannt.

Vor gut zwei Jahren haben wir euch erste Informationen in Form dieses Artikels zur Studiogründung vorgestellt. Hier fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen:

Zielplattformen sind der PC und Next-Gen-Konsolen.

Sie planen eine ganze Saga, also nicht nur einen alleinstehenden Titel.

Sie wollen Kämpfe und Dialoge flüssig ineinander übergehend verflechten.

Das neue Projekt soll »so nonlinear wie möglich« werden, aber große Entscheidungen à la The Witcher sind fest eingeplant.

Ist es für euch eigentlich relevant, wer an einem Spiel mitentwickelt? Lest ihr euch Credits durch, merkt euch Namen von leitendem Personal und verfolgt deren Karrieren? Oder sind das, wenn dann höchstens Einzelfälle, die zur Berühmtheit werden und so in der Szene allgemein bekannt sind? Teilt uns eure Gedanken hierzu doch gerne in den Kommentaren unter dem Artikel mit!