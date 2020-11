Sale im Humble Store: Viele Top-Spiele sind gerade stark reduziert

Passend zur Woche des Black Friday hat der Humble Store einen großen Sale gestartet. Darin gibt es viele Rabatte auf hochkarätige Klassiker, aber auch auf einige aktuelle Spiele. Wir verschaffen euch einen Überblick zu den spannendsten und besten Angeboten. Aber auch, wenn ihr ein Spiel nicht in unserer Auswahl findet: Es lohnt sich gerade definitiv, bei Humble danach zu suchen, da hunderte Titel im Angebot sind.

Bis wann gilt die Aktion? Der Sale läuft noch bis zum 1. Dezember 2020, solange bleiben die reduzierten Preise gültig.

Der Sale läuft noch bis zum 1. Dezember 2020, solange bleiben die reduzierten Preise gültig. Was sind die Besonderheiten? Ihr müsst nichts speziell beachten, vorübergehende Blitz-Angebote oder ähnliches gibt es nicht. Angebote bestimmter Publisher werden aber in eigenen Kategorien präsentiert, es gibt z.B. einen Bethesda Sale, einen Paradox Sale und so weiter.

Ihr müsst nichts speziell beachten, vorübergehende Blitz-Angebote oder ähnliches gibt es nicht. Angebote bestimmter Publisher werden aber in eigenen Kategorien präsentiert, es gibt z.B. einen Bethesda Sale, einen Paradox Sale und so weiter. Abo-Angebot: Humble bietet ein Spiele-Abo namens »Humble Choice« an. Im November 2020 bekommen neue Abonnenten 12 Spiele für 12 Euro, wenn ihr das Abo für ein Jahr abschließt. Ihr zahlt dann monatlich etwa 12 Euro und könnt euch dafür verschiedene Spiele aussuchen. Die Aktion läuft bis zum 4. Dezember.

Eine Auswahl aus der Rabatt-Aktion

Doom Eternal

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: id Software | Release: 20.03.2020 (PC, PS4, Xbox One), 2021 (PS5, Xbox Series X/S) | Preis: 20 Euro (67 Prozent Rabatt)

Die Fortsetzung des Doom-Reboots von 2016 wurde von Spielern und Presse mit viel Begeisterung aufgenommen. Wieder schnetzelt, ballert und reißt ihr euch in der Rolle des Doom Slayer durch Horden fieser Dämonen. Dabei stehen euch massenhaft verschiedene Waffen zur Auswahl. Und natürlich spritzt das Blut, fliegen die Gedärme - Doom Eternal nutzt seine Altersfreigabe ab 18 voll aus.

Kaum einem anderen Action-Spiel gelang es 2020, einen vergleichbaren Spielfluss zu erreichen. Doom Eternal ist vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden brutal anspruchsvoll, aber das Gameplay macht umso mehr Spaß, je knackiger die Herausforderungen werden. Untermalt wird die rasante Dämonenjagd erneut vom treibenden Soundtrack von Mick Gordon. Der war bereits für die Musik von Doom 2016 verantwortlich.

Anno 1800

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Ubisoft Mainz | Release: 16.04.2019 | Preis: 20 Euro (67 Prozent Rabatt) bzw. 50 Euro für die Complete Edition (50 Prozent Rabatt)

Der perfekte Kompromiss zwischen Vergangenheit und Moderne - so bezeichnet Anno-Experte Heiko den neuesten Serienteil, der nach zwei Sci-Fi-Abstechern wieder in ein historisches Setting zurückkehrte. Anno 1800 ist der mittlerweile siebte Teil der beliebten Aufbau-Reihe und kann seine Vorgänger in Spielspaß und Vielfalt noch übertrumpfen.

Wie üblich besiedelt ihr Inseln, baut eure Siedlung auf, treibt Handel oder kämpft um die Herrschaft. Diesmal befindet ihr euch im Zeitalter der Industrialisierung. Erweiterungen im Season Pass (die stecken alle in der Complete Edition) fügen neue Gebiete wie die Arktis oder Afrika hinzu.

Anno 1800 hat kürzlich den finalen DLC der zweiten Season erhalten: Land der Löwen setzt dem ohnehin schon grandiosen Aufbau-Spiel die Krone auf. Dank der Erweiterung hat sich Anno 1800 sogar eine Aufwertung in unserem Test verdient, knackt damit die 90 - und landet souverän an der Spitze unseres Anno-Rankings.

Satisfactory

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Coffee Stain Studios | Release: 19.03.2019 (Early Access) | Preis: 24 Euro (20 Prozent Rabatt)

Aufbau-Strategie geht auch aus der Ego-Perspektive, wie Satisfactory beweist. Ursprünglich stand das Spiel exklusiv bei Epic zur Verfügung, inzwischen ist es aber auch bei Humble und Steam verfügbar.

Worum geht's eigentlich? Ihr seid ein Ingenieur, der sich auf einem fremden Planeten zurechtfinden muss. Euer Ziel ist es, riesige Fabriken zu bauen und die Produktionsabläufe immer weiter zu verbessern. Dabei habt ihr sehr viel Spielraum für eigene Entscheidungen und Anpassungen.

Obwohl es noch kein konkretes Release-Datum für die finale Version gibt, ist Satisfactory auf Steam schon ein Hit. Die Early-Access-Version bekommt dort äußerst positive Nutzer-Bewertungen.

Weitere spannende Angebote:

Preisvergleich im Überblick

Wir listen euch die aktuellen Preise in verschiedenen Stores auf.