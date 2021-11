Eigentlich sollte sich in Forza Horizon 5 alles um richtig schnelle Sportwagen, coole Rallyeautos und mächtige Offroad-Maschinen drehen. Schaut doch mal hier, was es nicht alles für tolle Gefährte gibt:

Doch stattdessen stiehlt momentan ein harmlos aussehender Zweiter-Weltkriegs-Jeep, der 1945 Willys MB Jeep, allen anderen Benzinschleudern die Show – und wir tragen daran sogar Mitschuld.

Ein Billig-Jeep wird zur Plage

Was war passiert? Vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren Artikel, in dem wir euch erklärt haben, wie ihr in kürzester Zeit unendlich viele Super-Wheelspins und riesige Mengen an Credits erbeuten könnt:

Bei dieser Methode steht der Willys Jeep im Mittelpunkt, denn diesen müsst ihr in rauen Mengen kaufen. Anschließend investiert ihr fünf Skill-Punkte in seinen Fähigkeitenbaum und schaltet so sehr günstig einen eigentlich seltenen und wertvollen Super-Wheelspin frei.

Dieser Trick ist hocheffektiv und offenbar auch hochbeliebt: Doch wohin mit den ganzen überflüssigen Jeeps, sobald sie ihren Dienst als Skill-Punktegrab getan haben?

Viele Spieler gehen anscheinend irrtümlicherweise davon aus, dass ihre kleinen Willys sehr gefragt sein könnten. Deshalb stellen sie die Dinger im Auktionshaus zum Verkauf oder verstecken sie in dunklen Scheunen, in die sich gutgläubige Neulinge auf der Suche nach einem wertvollen Geschenk verirren. Doch in den meisten Fällen erwartet sie hier nur ein einsamer, wertloser Willy, der beim Auspacken für lange Gesichter sorgt.

Community nimmt es mit Humor

Natürlich ist es ärgerlich, dass das neue Feature, anderen Spielern ein Scheunenfundgeschenk zu hinterlassen, aktuell ziemlich nutzlos ist. Es lauern halt überall nur Willys. Doch die Community nimmt es mit Humor und die Meme-Maschinerie ist in vollem Gange.

So veröffentlichte etwa Reddit-User PointlessBRZ einen Schnappschuss vom diesjährigen Horizon-Festival, der – natürlich – eine ganze Horde wilder Willys zeigt:

ReyneTrueThat hingegen macht sich über seine eigene Wheelspin-Sucht lustig, da er anscheinend mehr Zeit damit verbringt, am Glücksrad zu drehen statt Rennen zu bestreiten:

Johnny4999 macht sich hingegen Sorgen um sein Konto und befürchtet, dass ein Entwickler die 312 Willys in seinem Account entdecken könnte:

Doch trotz den omnipräsenten Willys gibt es Hoffnung: LivingHelp3779 hatte Glück beim Scheunenfund und hat von einem gütigen Mitspieler ein seltenes Forza-Edition-Auto geschenkt bekommen:

Wie geht es weiter mit den Willys?

Aktuell haben sich weder die Xbox Game Studios noch Entwickler Turn Ten zur grassierenden Willy-Pandemie geäußert. Der Trick funktioniert aktuell weiterhin, jedoch könnte es sein, dass hier bald eingeschritten wird. Womöglich könnte der Preis des Willys Jeep erhöht oder sogar der Skill-Baum geändert werden.

Da es aber bereits in Forza Horizon 4 ähnliche Methoden zur einfachen Beschaffung von Credits gab und der aktuelle Teil keinen Ranglistenmodus mehr beinhaltet, passiert vielleicht auch gar nichts.

Im Test zum Multiplayer-Modus erklärt euch unser Dimi übrigens, was euch dort alles erwarte und wie viel Spaß das Ganze macht.