»Es ist Tradition, dass du 10 Prozent davon spielst« - Schüler zeigt Ausbeute seines ersten Steam Sales und die Reaktionen sind unbezahlbar

Erinnert ihr euch noch an eure ersten Spiele auf Steam? Bei manch einem war es vielleicht Valves Weihnachtsgeschenk im Jahre 2013, als Left 4 Dead 2 kostenlos in die Bibliotheken von Spielerinnen und Spielern wanderte. Oder vielleicht hat der ein oder die andere für Half-Life 2 bereits 2004 den ersten Fuß auf Plattform gesetzt.

Aber auch neue Generationen finden ihren Weg zu Steam und junge Leute haben bekanntlich wenig Geld. Wie gut, dass Valve da regelmäßig große Sales abhält, in denen man eine ganze Wagenladung an digitalen Spielen zum kleinen Preis ergattern kann. Einer dieser Neukunden hat auf Reddit jetzt seine erste Ausbeute geteilt und die Gaming-Community heißt ihn mit humorvollen Reaktionen willkommen.

Der große Herbst-Sale auf Steam läuft übrigens nur noch bis zum 4. Dezember um 19 Uhr, falls ihr selbst noch zugreifen wollt.

Metro: Exodus und Stalker - Schüler zeigt, was er erbeutet hat

Der User DOG4YA hat im Steam-Subreddit Screenshots von seiner neu befüllten Steam-Bibliothek gezeigt. Im diesjährigen Herbst-Sale hat der Highschool-Schüler das erste Mal digitale Spiele gekauft, und davon nicht zu wenige.

Ganze 37 Spiele hat der Spieler laut seinem Post für etwa 70 US-Dollar erstanden, darunter beliebte Titel wie Metro: Exodus, Stalker: Call of Pripyat, Kingdom Come: Deliverance und den Horror-Klassiker F.E.A.R. In den Kommentaren im Thread beglückwünschen ihn die User reihenweise zu seinem Spielegeschmack und geben ihm gleich noch ein paar Lebensweisheiten und Tipps mit:

Du wirst nur 10 Prozent davon spielen, so will es die Tradition. User Groleigh spricht aus, was wir alle kennen

Oder du startest sie, spielst etwa fünf Minuten lang und kehrst dann sofort zu dem einen Spiel zurück, in das du bereits 3.000 Stunden investiert hast. User Ioneshadow006 kennt den Grind

Ich empfehle, nur Spiele zu kaufen, die du in den nächsten zwei bis vier Wochen wirklich spielen wirst. Denk daran, dass Steam eine Rückerstattungsrichtlinie hat, nach der du ein Spiel zurückgeben darfst [...] Ich habe schmerzlich festgestellt, dass, wenn man mehr als ein paar Spiele auf einmal kauft, die anderen fast nie gespielt werden. Bei Steam gibt es häufig Sonderangebote. Ich fühle mich bei einem Sonderangebot also überhaupt nicht unter Druck gesetzt, da immer sehr bald ein weiteres kommt. User IndexStarts hat einen wichtigen Überlebenstipp

Die Favoriten-Kategorie sollte deinen Favoriten vorbehalten sein. User paynexkillerYT tadelt den Neuzgang

Profi-Tipp zu Fear: Das erste Spiel und seine Erweiterungen haben diesen seltsamen Bug, bei dem die Bildrate schrittweise abnimmt, wenn du Logitech-Peripheriegeräte verwendest. Ich habe es selbst nicht geglaubt, bis ich eine Mod installiert habe, um dieses spezielle Problem zu beheben. Das Spiel hat mir aber sehr gut gefallen, die Fehlersuche hat sich gelohnt. User PigeonsOnYourBalcony hat einen seltsam spezifischen Service-Tipp

Wie war es denn bei euch? Welches Spiel war eure erste Liebe auf Steam, falls ihr euch noch daran erinnert? Weiht uns in den Kommentaren in eure Gaming-Vita ein!