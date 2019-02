Scum hat eine Roadmap für die nächsten drei Monate erhalten, welche die wichtigsten kommenden Neuerungen im Hardcore-Survivalspiel des kroatischen Entwicklers Gamepires umreißt.

Konkret enthalten die Pläne verbesserte Fahrzeug-Features, ein neues Inventar, den Bau eines ganzes Hauses als Basis, Jahreszeiten sowie erste Story-Missionen. Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Punkte noch einmal genauer ein.

Missionen, Haus & Inventar

Missionen: Zu den sehnlich erwarteten Aufgaben im sonst eher Endgame-armen Scum verraten die Entwickler noch keine weiteren Details. Es gibt lediglich den Hinweis, dass sie bald kommen werden. Zudem ist ein Ingame-Tutorial in Arbeit.

Der Scum'sche Häuslebau soll simpel ausfallen. Wie schon der integrierte kleine Unterschlupf präsentiert sich euer Eigenheim als Blaupause, die ihr nur noch mit den passenden Ressourcen füttern müsst.

Hier könnt ihr euch ein Modell der Spieler-Basis für Scum anschauen:

Das Spieler-Inventar wird überarbeitet. Welche Formen es annehmen wird, ist zwar noch nicht sicher, aber zur Veranschaulichung zeigten die Entwickler schon einmal einen Screenshot von einem Prototypen:

Fahrzeug-Realismus

Die Fahrzeug-Physik wird verbessert: Auch hier schreibt sich Gamepires einen für ein Computerspiel beinahe irrwitzigen Realismus-Anspruch auf die Fahnen: Beispielsweise soll das Massezentrum des Fahrzeugs variieren, in Abhängigkeit, wie viele Personen an welchen Stellen im Fahrzeug sitzen. Irre.

Autos erhalten eigene Trefferzonen: So wirken sich Schäden unterschiedlich aus, je nachdem, wo ein Auto von Kugeln getroffen wurde. Als Beispiel nennen die Entwickler den Unterschied zwischen einem Rad- und einem Motor-Treffer. Ihr könnt alle Schäden anschließend übrigens auch wieder reparieren, genauso wie die Möglichkeit besteht, ein Fahrzeug zu verriegeln und es kurzzuschließen. Diese Features stehen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug-Skill eures Charakters.

Feuern aus dem Auto: In fernerer Zukunft ist zudem geplant, aus dem Auto heraus schießen zu können. Da es sich um ein aufwendiges Feature handelt, ist aber nicht in den nächsten drei Monaten damit zu rechnen.

Bislang sind Fahrzeuge nur in ihrer Grundform in Scum vorhanden:

Weitere Elemente

Jahreszeiten kommen auf die Scum-Inselspielwelt: Nachdem Schnee-Effekte zur Weihnachtszeit von der Community bereits positiv aufgenommen wurden, folgen bald »echte Jahreszeiten und alles was dazu gehört«.

Stoffwechsel-Rework: Des Weiteren befindet sich eine Überarbeitung des Kochen-Skills in der Pipeline. Im Zuge dessen wird auch das komplexe Metabolismus-System angepasst. Die Simulation menschlicher Körperfunktion ist das große Alleinstellungsmerkmal von Scum, Stand jetzt ist es aber erst rudimentär integriert.

Frauen-Modelle verspäten sich: Die weiblichen Charaktermodelle erscheinen nun später als ursprünglich geplant, weil sie mehr Arbeit erfordern, als es anfangs den Anschein hatte. Gamepires könne »nicht einfach ein weibliches Modell auf die männliche Mechanik kleben und es für fertig erklären«. Einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht.

Neue Animationen und Gesten in Entwicklung: An dieser Stelle geben die Entwickler euch die Gelegenheit, eure eigenen Vorschläge in die Kommentare des dazugehörigen Steam-Blogposts zu schreiben.

