Sea of Thieves bekommt Premiumshop und Mikrotransaktionen

Sea of Thieves bekommt mit dem kostenlosen Update »Smuggler's Fortune« einige neue Inhalte spendiert. Darunter neue zeitlich begrenzte Abenteuer für die fette Dublone. So könnt ihr euch in neuen Quests auf die Suche nach verlorener Fracht machen, um sie gerade noch rechtzeitig am Bestimmungsort abzuliefern.

Außerdem findet ein permanenter Shop namens »Pirate Emporium« seinen Weg ins Spiel, der euch kosmetische Items für eure Piraten gegen Dublonen oder Echtgeld kaufen lässt. Eine Reihe neuer kosmetischer Items für Sea of Thieves wie Tier-Begleiter oder Schiffs-Designs hat das Update Smuggler's Fortune ebenfalls im Gepäck.

Echtgeld-Währung kommt

Passend dazu findet die Premium-Währung »Ancient Coins« ihren Weg ins Spiel, für die ihr echte Euros auf den Tisch legen müsst. Immerhin: Ein paar Ancient Coins kann man sich aber auch im Spiel verdienen, indem ihr die Ancient Skeletons jagt und zur Strecke bringt.

Im neuen Schwarzmarkt werden zudem in einer Rotation Items angeboten, die zuvor zeitlich begrenzt verfügbar waren. Hier gibt es Angebote für die neue Echtgeld-Währung Ancient Coins oder im Spiel verdiente Dublonen.

Diesen Monat könnt ihr etwa das Set Fearless Bone Crusher erwerben. Außerdem stehen ausgewählte Gegenstände auch gegen Gold-Münzen zum Verkauf. Das Update Smuggler's Fortune für Sea of Thieves steht ab sofort zum Download bereit.

