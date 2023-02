Season Pass kommt: Damit New World überlebt, stellt Amazon das MMO auf den Kopf

New World will seinen Spielern in diesem Jahr einige Neuerungen bieten. Das MMO soll mit regelmäßigen Seasons frisch gehalten werden, sogar ein Seasonpass ist mit dabei. Wir haben alle Infos zum nächsten großen Update, aber auch die Roadmap für das restliche Jahr für euch parat.

Warum André noch vor wenigen Monaten der Zukunft von New World skeptisch entgegenblickte, könnt ihr hier lesen:

Was steckt in den Seasons drin?

Alle 3 Monate soll New World eine neue Season erhalten, den Anfang macht Kameradschaft und Feuer am 28. März. Genaueres zur ersten Season lest ihr weiter unten.

Euch erwarten dort neue Quests, Gegenstände, Skins und meist auch eine neue Geschichte, die ihr größtenteils nur in den jeweiligen Seasons erleben könnt. Neue Expeditionen sind auch oft mit von der Partie. Außerdem gibt’s alle drei Monate einen taufrischen Seasonpass:

Was steckt im Seasonpass drin?

Ihr könnt während eurer Spielzeit im neuen Seasonpass einige Inhalte freischalten. Entweder spielt ihr sparsam und könnt im Free Pass ein paar Items einsacken oder ihr nehmt etwas Geld in die Hand, um im Premium Pass zusätzliche Gegenstände in die Finger zu kriegen.

Wie viel kostet der Premium Pass? 20.000 Glücksmarken, die Ingame-Währung von New World, müsst ihr dafür auf den Tisch legen. Das entspricht etwa 20 US-Dollar. Wenn ihr den Premium Pass komplett durchspielt, erhaltet ihr übrigens 7500 Glücksmarken zurück – wovon 2500 Glücksmarken zum Free Pass gehören.

20.000 Glücksmarken, die Ingame-Währung von New World, müsst ihr dafür auf den Tisch legen. Das entspricht etwa 20 US-Dollar. Wenn ihr den Premium Pass komplett durchspielt, erhaltet ihr übrigens 7500 Glücksmarken zurück – wovon 2500 Glücksmarken zum Free Pass gehören. Was steckt drin? Neben den bereits genannten Glücksmarken finden sich auch neue Skins, Haustiere, Waffen und Rüstungen im Seasonpass. Die Waffen und Ausrüstungen, die sich hinter der Bezahlschranke befinden, können aber auch im normalen Spiel freigeschaltet werden – nur nicht mit dem speziellen Skin.

Neben den bereits genannten Glücksmarken finden sich auch neue Skins, Haustiere, Waffen und Rüstungen im Seasonpass. Die Waffen und Ausrüstungen, die sich hinter der Bezahlschranke befinden, können aber auch im normalen Spiel freigeschaltet werden – nur nicht mit dem speziellen Skin. Wie steige ich Stufen auf? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Seasonpass-Treppchen höher zu steigen. Ab Level 25 könnt ihr teilnehmen und erhaltet durch die neue Story, bestimmten Herausforderungen und ganz normalen Gameplay-Aktivitäten wie das Kämpfen den Fortschritt. Außerdem gibt’s eine Art Bingo-Minispiel, mit dem ihr ebenfalls im Season Pass aufsteigen könnt. Wie das aussieht, seht ihr hier:

Die erste Season: Kameradschaft und Feuer

Neue Story: Euch erwartet eine neue Geschichte, in der ihr eine Söldnertruppe mit dem Namen Silberkrähen zusammenstellt. Die erste Kundin ist auch gleich eine altbekannte Persönlichkeit: Skye, die Speertochter braucht eure Hilfe, um einen mächtigen Hexenmeister aufzuhalten.

Neue Expedition: Für Spieler mit Level 60 oder höher wartet die Empyreum-Schmiede darauf, entdeckt zu werden. Mit einem Ritter von Artorius begebt ihr euch in die Schlucht, um einen geheimnisvollen Magiestrom zu stoppen.

Alte Geschichten neu erzählt: Die Haupthandlungen im Webermoor und in Lichtholz wurden überarbeitet. Es gibt nun eine neue Geschichte in den Gebieten, mehr Abwechslung bei den Aufgaben und weitere Überraschungen .

Weitere Neuerungen: Außerdem gibt’s eine neue Herzjuwelenfähigkeit, ein neues Ausrüstungsset-Lager und weitere saisonale Events wie die Frühlingsblüte, passend zur kommenden Jahreszeit.

Roadmap 2023: So soll es weiter gehen

New World hat außerdem mit folgender Roadmap den geplanten Weg für die Zukunft vorgestellt:

In der zweiten Season kommen einige neue Inhalte hinzu, beispielsweise die Möglichkeit, die äußerliche Erscheinung unabhängig von den Rüstungswerten festzulegen (Transmog). Im Herbst werden sich bestimmt einige über die Mounts freuen, damit die Füße vom ewigen Laufen nicht mehr so schmerzen. Wie aber auch im Bild angemerkt wird: Die Planung kann sich noch im Laufe des Jahres ändern. Wartet also lieber geduldig ab und seid nicht zu enttäuscht, wenn sich Inhalte verschieben oder doch noch wegfallen.

Was haltet ihr von dem Plan, New World ein Season-Modell zu verpassen? Haltet ihr es für den richtigen Schritt, um dem MMO nochmal Aufwind zu geben oder seid ihr den Ankündigungen gegenüber skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!