Im neuen Koop-Shooter sorgt ihr selbst für das Aussterben der Dinos

Dinosaurier: In Ark reiten wir sie, in Jurassic World: Evolution hegen wir sie, in Second Extinction ... verursachen wir ihr Aussterben. Zumindest, wenn wir erfolgreich spielen. Schließlich erheben wir selbst Anspruch darauf, die herrschende Spezies auf der Erde zu sein.

Im kommenden Koop-Shooter Second Extinction haben Dinos die Erde nämlich ein zweites Mal erobert. Wir schnappen uns zwei Freunde mit riesigen Knarren und kämpfen gegen die Bestien, um unsere Welt zurückzuholen.

Verantwortlich für Second Extinction ist Systemic Reaction, ein neues schwedisches Studio von Generation-Zero- und Just-Cause-Entwickler Avalanche.

Second Extinction hat noch keinen Releasetermin, auf Steam findet allerdings im Sommer 2020 eine geschlossene Beta statt. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website um eine Teilnahme bewerben.

Worum geht's in Second Extinction?

Der Vorstellungs-Trailer gibt einen guten Eindruck davon, was für ein Spiel Second Extinction sein möchte. Der Fokus liegt auf schneller Shooter-Action und den visuell beeindruckenden mutierten Dinosauriern, wie neben dem Trailer oben auch die Screenshots zeigen:

Die Steam-Beschreibung gibt eine Übersicht über die Kern-Features. Demnach ist Second Extinction ein »kooperativer Egoshooter für drei Spieler, in dem euer Ziel die Ausrottung der mutierten Dinosaurier ist, die die Welt erobert haben«.

Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit mit euren beiden Teamkollegen. Jede der drei Rollen hat Klassen-spezifische Fähigkeiten und Waffen, die in der richtigen Kombination besonders mächtig sein können. Wellen von Dinos greifen an: In Second Extinction müsst ihr gegen Horden von Dinosauriern überleben. Die kommen in allen Farben und Formen daher und weisen zudem Mutationen auf: Etwa kommen elektrische Raptoren und überdimensionierte T-Rex vor.

