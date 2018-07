Die PC-Portierung der Dreamcast-Klassiker Shenmue 1 und 2 erscheint am 21. August 2018. Das wurde mittlerweile offiziell vom Publisher Sega bestätigt, via Steam sind nun auch die Systemanforderungen bekannt. Und nicht nur das, per FAQ auf der offiziellen Webseite gibt es weitere Details zur Portierung.

Die dürften nicht jedem schmecken: Das mit der Portierung beauftragte Studio d3t kann leider nicht mehr als 30 Bilder pro Sekunde versprechen, zu viele Elemente der Spielengine scheinen wohl fest codiert worden zu sein.

Weitere Features der Neuauflage

Für Shenmue 2 wurde nicht das Dreamcast-Original, sondern der Code der technisch besseren Xbox-Version verwendet.

Spieler können zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe im Spiel wechseln, deutsch sind leider nur Menüs und Untertitel.

Speicherstände können von Shenmue 1 für Shenmue 2 übernommen werden. Es kann jederzeit gespeichert werden.

Es gibt HD- und 16:9-Auflösungen.

Verbessertes Interface

Neue Bildeffekte

Die Steuerung ist per Controller (klassische D-Pad und moderne Analog-Stick-Steuerung wählbar), oder per Maus und Tastatur möglich.

Achievements für beide Spiele

Systemanforderungen

Abschließend noch die minimalen Systemanforderungen, die grundsätzlich nicht hoch ausfallen, im Kontext einer Portierung von Spielen von 2000 und 2001 aber doch etwas verwundern.

Betriebssystem: Windows 7, 64Bit

Windows 7, 64Bit Prozessor: Intel i3-560 / AMD FX-4300

Intel i3-560 / AMD FX-4300 Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

4 GB RAM Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 650 Ti (1GB VRAM) / AMD Radeon 6990

Nvidia Geforce GTX 650 Ti (1GB VRAM) / AMD Radeon 6990 DirectX: Version 11

Version 11 Festplatte: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Die Portierung der Klassiker soll auf das via Kickstarter finanzierte Spiel Shenmue 3 vorbereiten, das 2019 erscheinen soll. Dessen Systemanforderungen sollen ebenfalls niedrig liegen. Dafür wird der dritte Teil wohl 100 GB Speicherplatz verschlingen.

