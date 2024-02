Skull and Bones kostenlos ausprobieren: So aktiviert ihr die achtstündige Free-Trial-Version

Die Demo reicht allemal aus, um viele von Captain Scurlocks Missionen zu erledigen und euch ein cooles Schiff zu erbeuten.

Man kann viel kritisieren an Skull and Bones - und das tun wir auch im GameStar-Test zu Ubisofts Open-World-Piraterei, aber eine Sache muss man dem Spiel und den Entwicklern lassen: Sie machen es euch wirklich, wirklich leicht, euch eine eigene Meinung zu Skull and Bones zu bilden.

Anders als bei vielen Demoversionen mit eingeschränkten Inhalten könnt ihr in diesem Fall nämlich die komplette Vollversion des Spiels ausprobieren - allerdings gibt's eine zeitliche Beschränkung.

Wie aktiviere ich die Demo von Skull and Bones auf dem PC?

Auf dem PC gestaltet sich die Installation der Free-Trial-Version ein bisschen komplizierter als auf den Konsolen, weil ihr - wie bei allen Ubisoft-Spielen, die es (noch) nicht auf Steam gibt - erst den Launcher Ubisoft Connect (vormals Uplay) herunterladen müsst. Dort sucht ihr dann im Shop nach Skull and Bones.

Auf der Shopseite könnt ihr rechts zwischen den unterschiedlichen Versionen wählen:

Skull and Bones für 18 Euro im Monat als Teil von Ubisoft+ im Abo kaufen.

Skull and Bones für 90 Euro als Premium Edition kaufen.

Auf die Free Trial Demo wechseln.

Sieht konkret so aus:

Hier wählt ihr unten rechts die kostenlose Demo aus.

Es gibt übrigens noch eine günstigere Standard Edition von Skull and Bones für 60 Euro, die hier aber nicht zur Verfügung gestellt wird, sondern nur nach fleißigem Runterscrollen. Ein Schelm, wer dahinter Absicht vermutet. Aber gut, wir reden hier ja über die Demo.

Sobald ihr auf Jetzt spielen klickt, müsste der Download in Ubisoft Connect starten und ihr könnt nach einer hoffentlich kurzen Wartezeit loslegen.

Wichtig: Auch für die Demo benötigt ihr eine konstant aktive Internetverbindung. Skull and Bones bietet keinen Offline-Modus.

14:11 Skull and Bones - Testvideo zu Ubisofts Piraten-Open-World

Was lässt sich in der Demo spielen?

Ihr unterliegt wie gesagt in der Theorie keinerlei Einschränkungen, weil es sich bei der Free-Trial-Fassung um die Vollversion des Spiels handelt. In der Praxis hindert euch das Zeitlimit von acht Stunden aber natürlich daran, das komplette Spiel zu sehen.

Aus unseren eigenen Testerfahrungen heraus, können wir aber sagen: Acht Stunden sind im Fall von Skull and Bones eine ganze Menge. Ihr kommt damit durch das komplette Tutorial und werdet eure ersten Schiffe bereits auf ein fortgeschrittenes Level bringen, ja, eventuell sogar einen großen Teil der Open World zu Gesicht bekommen.

Da Skull and Bones generell in puncto Missionsdesign und Abwechslung recht gleichförmig bleibt, könnt ihr im Anschluss auf einer sehr repräsentativen Grundlage entscheiden, ob euch das Spiel ausreichend taugt.