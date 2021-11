Es ist mal wieder Zeit für eine Umfrage: Denn die Skyrim Anniversary Edition ist anlässlich des 10. Geburtstags von Bethesdas Rollenspiel-Epos erschienen, und wenn man sich die Reaktionen im Internet durchliest, fällt das Meinungsbild äußerst divers aus.

Während sich viele Spieler auf ein weiteres, zeitfressendes Abenteuer in Himmelsrand freuen, können nicht minder viele überhaupt nichts mehr mit dem bereits 2011 erschienenen Titel anfangen. Zu bekannt sei das Gameplay, zu wenig Neues biete das Anniversary-Upgrade. Und natürlich ist da auch das allgegenwärtige Thema Mods, denn die machen oftmals Probleme beim Umstieg. Wenn auch ihr davon betroffen seid, gibt's hier bestimmt die Lösung:

9 1 Problemlösung Mods in Skyrim Anniversary und SE – diese Tipps helfen euch

Was sagt ihr zur Skyrim Anniversary Edition?

Jetzt kann der zeitgenössische Redditor behaupten, was er will, und die Influencer können sich in ihren Videos überschlagen - wir wollen wie immer vor allem eine Meinung erfahren: nämlich eure! Lasst uns doch einfach mal wissen, was ihr von der Neuauflage haltet, und macht bei unserer Umfrage mit.

Ob einem die Anniversary Edition nun zusagt oder nicht, eines steht fest: Kaum ein Rollenspiel hat in den vergangenen 10 Jahren so vielen Spielern lustige, skurrile oder auch nervenaufreibende Momente beschert wie Skyrim. Auch in der Redaktion haben wir natürlich allerhand zu erzählen, weshalb ein Format da gar nicht ausreicht, um alle Geschichten unter einen Hut zu kriegen!

Den Anfang machen daher vor allem unsere zwei obersten Drachengeborenen, nämlich Micha und Geraldine. Die haben sich vor dem Mikrofon unseres GameStar Podcasts zusammengefunden und plaudern darüber, wie sehr Skyrim die Open World in Spielen veränderte - oder hat es das etwa gar nicht?

Link zum Podcast-Inhalt

Und wenn euch eher nach Lesen zumute ist, haben wir auch das Richtige für euch: 8 persönliche Momente unserer Redakteure, die sie in Skyrim erlebt haben oder mit dem Rollenspiel verbinden.

12 14 10 Jahre Skyrim Unsere besten Geschichten des Kult-Rollenspiels

Auch wenn ihr an unserer Umfrage teilgenommen habt, könnt ihr uns ja bereits hier in den Kommentaren einen Vorgeschmack auf eure Meinung geben: Wie steht ihr zur Anniversary Edition? Habt ihr bereits einen neuen Charakter erstellt, oder ist die Luft bei euch raus?