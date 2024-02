Und plötzlich sind die Gegner in Skyrim clever: Fans verpassen der KI ein massives Upgrade

Eine Mod macht aus diesem Draugr einen echten Schlaugr.

Die Welt von Himmelsrand in The Elder Scrolls 5: Skyrim wird von allerlei Wesen bewohnt. Viele davon sind nicht besonders helle, manch einer hat sich sogar einen Pfeil ins Knie eingefangen, was sich wohl sogar hätte verhindern lassen.

Eine neue Mod für das Rollenspiel macht euch in Zukunft das Leben schwerer. Und das ist diesmal sogar positiv zu verstehen, denn die Fan-Kreation namens NPCs Take Cover - Smarter Anti-Cheese AI dürfte die Kämpfe gegen eure Feinde anspruchsvoller als in der Vanilla-Variante gestalten.

Schlaue KI für dynamischere Kämpfe

Was ändert die Mod? Geändert wird die KI aller NPCs in Skyrim, was sich aber primär in den Kämpfen auswirken dürfte, schließlich erfüllen viele andere Bewohner in Himmelsrand nur rudimentäre Aufgaben oder fungieren als Questgeber, wofür man nun wirklich keinen Abschluss an der Akademie von Winterfeste benötigt.

Was erlernt die KI dadurch? Laut des Modders JaySerpa werden eure Gegner nun aktiv auf eure Kampfhandlungen reagieren. Wenn ihr etwa euren Bogen zückt und einen Pfeil spannt, werden die potenziellen Ziele nach Deckung suchen - und zwar deutlich effektiver, als noch im ungemoddeten Spiel.

Der Modder hat auch ein Video hochgeladen, in dem ihr die Änderungen in Aktion seht:

Generell solltet ihr mit mehr Agilität in den Kämpfen rechnen. Es ist zum Beispiel nicht mehr möglich, euch zu verstecken, damit die Gegner wie eingefroren stehenbleiben und nicht nach euch suchen.

Die gute, alte Skyrim-Strategie, sich einen Flecken zu suchen, den die KI nicht erreicht, um sie dann in aller Ruhe mit Pfeilen zu spicken, dürfte also nicht mehr funktionieren - alleine schon deshalb nicht, weil eure Gegner ja wie bereits erwähnt Schutz gesucht haben.

Außerdem starten Feinde nun von selbst den Kampf, sobald ihr eure Waffe zückt oder einen Zauber vorbereitet. In Skyrim Vanilla wartet die Gegner-KI brav ab, bis ihr den ersten Schlag ausführt.

Unterhalb des YouTube-Videos kommt die Mod übrigens sehr gut weg. Viele User loben die schlauere KI und die daraus resultierenden besseren Kämpfe.

Wenn ihr euch selbst ein Bild machen möchtet, könnt ihr die Mod selbst herunterladen. Die Installation geht schnell und einfach: Entpackt das Archiv, verschiebt die darin befindlichen Dateien in euren Skyrim-Installationsordner und setzt im Launcher die heruntergeladene ESP-Datei auf aktiv.