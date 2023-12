Mit mehr als 2.000 Mods und in 8K ist Skyrim fast nicht wiederzuerkennen

Skyrim vermag auch Ende 2023 noch grafisch zu überzeugen - Mods sei Dank.

The Elder Scrolls 5: Skyrim hat inzwischen eine ordentliche Menge an Jahren auf dem Buckel, immerhin ist es 2011 erstmals erschienen. Doch dank der fleißigen Arbeit von Moddern lässt sich mit dem Titel auch heute noch Erstaunliches anstellen.

Der Youtube-Channel Digital Dreams zeigt, wie es aussehen kann, wenn Skyrim mittels Reshade, DLSS 3, neuen Shadern und mehr als 2.000 Modifikationen in neue Grafikhöhen katapultiert wird.

Wir nehmen euch mit auf die Grafikreise, die allerdings einen kleinen Haken für alle Experimentierfreudigen aufweist.

Schick dank der Community

Hinweis: Um einen möglichst ungehinderten Eindruck von der Grafikpracht zu bekommen, solltet ihr am besten den höchsten Qualitätsmodus auf Youtube über das Zahnrad in der Bedienleiste einstellen.

Wie kann ich das selbst nachmodden?

Hier kommen wir zum komplizierten Teil: Denn es gibt dafür weder eine einfache, noch eine kostenlose Möglichkeit. Die Basis ist das Nolvus-Modpack. In diesem finden sich quasi Mods für alles. Es ist eine Generalüberholung von vor allen grafischen Aspekten Skyrims. Allerdings ist unklar, welche Mods genau genutzt worden sind, denn:

Die vollständige Liste erhaltet ihr nur gegen kostenpflichtigen Beitritt zur Patreon-Community von Digital Dreams. Und der Preis des exakten Nachbaus endet hier nicht. Hinzu kommt nämlich ein Preset für Reshade und kostenpflichtige Shader.

DLSS 3: Die neueste Generation an Hochskalierungstechnik von Nvidia bekommt ihr für Skyrim ebenfalls nur per kostenpflichtiger Mod.

Wie gefällt euch die Kreation von Digital Dreams? Mögt ihr das Ergebnis oder ist da die ein oder andere Facette der Grafik, die auf Ablehnung bei euch stößt? Habt ihr selbst Skyrim schon einmal derart extensiv gemodded oder vielleicht sogar selbst bereits solch ein Kombi-Paket an Mods für alle zusammengestellt? Teilt uns eure Sicht der Dinge gerne in den Kommentaren mit!