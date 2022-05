Skyrim: Nemesis - Das beste Feature aus Shadow of Mordor kommt via Mod nach Himmelsrand

Der Dauerbrenner Skyrim könnte schon bald um eine spannende neue Facette erweitert werden, die sich ein Modder ausgerechnet bei einem Actionspiel aus dem Der-Herr-der-Ringe-Universum abguckt: Mittelerde: Mordors Schatten.

Genauer gesagt soll das Nemesis-System in Himmelsrand Einzug halten und die Welt noch ein klein wenig persistenter machen, als sie sowieso schon ist. Bei eurem Ableben wird dann nicht mehr die Zeit via Spielstand zurückgespult, sondern ihr erwacht durch Kraft der Magie an anderer Stelle wieder.

Egal ob Kreatur oder NPC: Der Verantwortliche für euer Schicksal geht hinterher auch nicht einfach gemütlich frühstücken, sondern verwandelt sich in euren Erzfeind (Nemesis) mitsamt eigenem Namen, besseren Werten und möglicherweise Teilen eurer eigenen Ausrüstung!

Dass der mittlerweile auch fast acht Jahre alte Titel rund um den Waldläufer Talion und den Ringschmied Celebrimbor mit wenigen Handgriffen auch heute noch wahnsinnig gut aussehen kann, bewies neulich ein Modder:

27 5 Mittelerde: Mordors Schatten in 8K So grandios kann das Spiel 2022 aussehen

Das steckt in der Mod

In seinem Ankündigungsthread auf Reddit stellt der Bastler Syclonix seine Mod ausführlich vor. Ihr vollständiger Name soll »Shadow of Skyrim: Nemesis and Alternative Death System« lauten (Oder »kurz:« SOS - NADS) und folgende Features umfassen:

Feinde, die euch im Kampf besiegt haben, erhalten einen einzigartigen Namen, verbesserte Eigenschaften und einen einzigartigen Buff, der zum Namen passt. Ihr könnt also davon ausgehen, dass »Fridolin Feuerhaut« auch wirklich resistent gegen euer Gezündel ist.

Der so zu eurem Erzfeind erhobene Charakter kann eurer Leiche sogar Gegenstände mopsen und sie bei eurer nächsten Konfrontation gegen euch verwenden.

Als wäre das nicht Schmach genug, erhaltet ihr vorübergehend eine zufällige Schwächung, die ihr nur loswerdet, wenn ihr euren Erzfeind aufspürt und zur Strecke bringt.

So will euch die Mod dynamisch dazu bringen, Niederlagen zu akzeptieren und als Herausforderung anzunehmen. Nach einem Ableben erwacht ihr situationsbedingt an anderer Stelle wieder und findet eine passende Rachequest in eurem Journal.

Anstatt exakter GPS-Angaben verrät euch aber lediglich ein kleiner Texthinweis, wo sich euer fallengelassender Rucksack und erstarkter Widersacher aufhält. Das klingt dann in etwa so: »Kehre zu Maras Schrein in der Nähe von Morthal zurück«.

In unseren monatlichen Rückblicken reisen wir indessen regelmäßig zehn Jahre in die Vergangenheit und erinnern uns an die jeweilige GameStar-Ausgabe aus dieser Zeit. Zum 10. Geburtstag von Skyrim kam es dabei zu überraschenden Bekenntnissen:

Wann erscheint Skyrim: Nemesis?

Wie Syclonix berichtet, befinde man sich derzeit beim Polieren des Grundgerüsts und widme sich anschließend den eigentlichen Spielinhalten. Dennoch strebe man einen Release im Verlauf des nächsten Monats an. Wer sich also schon auf die Mod freut, sollte sein Profil auf Nexusmods im Juni also gut im Auge behalten.

Wie üblich dürfte die erste Version aber noch nicht alle geplanten Features enthalten, denn erst durch Community-Feedback und ständige Iteration schöpfen solche Mods ihr ganzes Potenzial aus.

Warum Modding so ungeheuer wichtig für die Langlebigkeit und den Ruf eines Spiels ist, besprechen wir in unserem Plus-Podcast:

32 19 Mehr zum Thema Modding ist das Beste, was PC-Spielen passieren kann

Wie spannend findet ihr die Mod-Idee? Und denkt ihr, dass man es mit dem Modden auch übertreiben kann, wie im kürzlichen Fall, als jemand mittels 500 Mods drei namhafte Rollenspiele in Skyrim miteinander vereinte? Teilt eure Gedanken gerne mit uns in den Kommentaren!