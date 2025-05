»Er lebt den Traum« - In Skyrim gibt es einen NPC, der den ganzen Tag nur schläft

Ralof wäre enttäuscht von so wenig Engagement.

Wer kennt solche Tage nicht? Die Arbeit nervt, die Steuererklärung liegt vorwurfsvoll auf dem Küchentisch und die Pollenallergie verstopft einem die Nase. Da will man am liebsten den ganzen Tag im Bett verbringen.

Diesen Traum macht ein ganz bestimmter NPC in Skyrim zur Wirklichkeit. Anstatt sich von den Problemen von Himmelsrand runterziehen zu lassen, pennt er lieber den ganzen Tag - und er hat sogar einen Namen.

Nicht jeder ist zum Bezwingen von Drachen gemacht

Ob nun aus den oben genannten (hypothetischen!) Gründen oder einfach aus Faulheit: Der mittellose NPC hat es sich im Lagerhaus der Ost-Kaiserlichen Handelsgesellschaft gemütlich gemacht.

Der müde Kollege liegt neben gestapelten Kisten und Regalen auf seinem Schlafsack und er ist der einzige Dockarbeiter mit einem Namen: Snorreid. Falls ihr Skyrim nicht zum 58. Mal runterladen wollt, um ihn zu sehen, dann hilft Youtuber Mike aus:

Das Besondere an Snorreid ist, dass er - anders als die meisten anderen NPCs - keiner richtigen Tagesroutine folgt. Er steht niemals auf, um herumzulaufen oder mit anderen zu sprechen. Er rührt sich nicht mal, wenn ihr ihn ansprecht. Stattdessen bleibt er unbekümmert liegen und wiederholt nur einen einzigen Satz: »Du solltest nicht hier sein.«

Es gibt aber eine Möglichkeit, ihn aus der Reserve zu locken: Kampf. Wird er angegriffen, rappelt er sich auf, nur um nach wenigen Schlägen sein Leben zu lassen. Es lohnt sich aber weder, seinen toten Körper zu looten noch seine lethargische Art auszunutzen, denn seine Taschen sind leer.

In den Kommentaren unter dem Youtube-Video wird die kuriose Entdeckung mit Humor genommen:

»Sein Name ist Snorreid. Und er schläft. Großes Kino.« - arifhossain9751

»Stell dir vor, du bist so faul, dass ein Typ einfach auf dich zukommt und einen Dokumentarfilm über dich dreht.« - hundvd_7

»Endlich eine Videospielfigur, mit der ich mich identifizieren kann« - nightterror6727

»Ehrlich? Bro lebt den Traum.« Thebdippy

»Vielleicht träumt er im Schlaf ein ganzes Gaming-Universum. Wecken Sie ihn lieber nicht auf, Mr. Mike.« - Leto85

»Ich habe diese Quest schon so oft gespielt, und irgendwie ist mir dieser Typ in den fünf Jahren, die ich dieses Spiel spiele, nie zuvor aufgefallen. Es erstaunt mich wirklich, dass ich nach all den Jahren immer noch Neues über dieses Spiel lerne.« - BrandonP8176

Es kann übrigens sehr gut sein, dass ihr in eurem Spiel zufällig über Snorreid gestolpert seid, wenn ihr ihn nicht übersehen habt. Das Lagerhaus ist nämlich Schauplatz verschiedener Aufträge. Die Quest »Handelsrouten der Ost-Kaiserlichen Handelsgesellschaft« führt euch zum Beispiel geradewegs am Schlafenden vorbei, denn der gesuchte Questgegenstand befindet sich ganz in der Nähe von Snorreid.