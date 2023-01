So geht The Elder Scrolls Online 2023 weiter: Neue Klasse, Morrowind-Feeling & mehr

Auf der Xbox & Bethesda Developer Direct am 25. Januar 2023 hat Bethesda die nächsten beiden Erweiterungen für The Elder Scrolls Online: Schatten über Morrowind bekanntgegeben. Sie tragen die Namen Scribes of Fate und Necrom. Letztere bringt unter anderem auch die erste neue Klasse seit vielen Jahren.

Wenn ihr wissen wollt, welche neuen Trailer und Ankündigungen noch auf der Developer-Direct gezeigt wurden, schaut euch unsere große Übersicht mit allen Neuigkeiten an:

Was bringt die Scribes-of-Fate-Erweiterung?

Zwei neue Verliese für vier Spieler

für vier Spieler Startschuss der Schatten-über-Morrowind-Saga

Release: Am 13. März 2023 für PC und am 28. März 2023 für Konsolen

Die Verliese bieten sowohl den normalen als auch den Veteranenmodus (inklusive höchster Schwierigkeitsstufe) und beinhalten eigene Quests und Belohnungen.

Was beinhaltet die Necrom-Erweiterung?

Eine neue Geschichte bei der ihr für Hermaeus Mora einer mysteriösen Bedrohung für die am akribischsten bewahrten Geheimnisse des Daedrafürsten nachgeht.

bei der ihr für Hermaeus Mora einer mysteriösen Bedrohung für die am akribischsten bewahrten Geheimnisse des Daedrafürsten nachgeht. Zwei neue Gebiete: Die Telvanni-Halbinsel , eine Landschaft voller riesiger Pilze und die Heimat von Haus Telvanni. Außerdem erkundet ihr auch die endlose Bibliothek von Apocrypha , Hermaeus Moras Ebene im Reich des Vergessens.

, eine Landschaft voller riesiger Pilze und die Heimat von Haus Telvanni. Außerdem erkundet ihr auch , Hermaeus Moras Ebene im Reich des Vergessens. Neue Klasse: Der Arkanist wirkt mächtige Zauber, die sowohl defensiver, als auch offensiver Natur sein können. Eine ausführlichere Beschreibung gibt es weiter unten.

wirkt mächtige Zauber, die sowohl defensiver, als auch offensiver Natur sein können. Eine ausführlichere Beschreibung gibt es weiter unten. Neue Verbündete

Neue Belohnungen

Umfang von 30 Stunden Spielzeit

Release: Am 5. Juni 2023 für PC und am 20. Juni 2023 für Konsolen

Wenn ihr den Necrom-DLC bis zum 18. April 2023 kauft, bekommt ihr das Sporenross aus Sadrith Mora als Reittier sowie das Sporenpony aus Sadrith Mora als Reittier dazu. Ab dem 19. April erhalten Vorab-Käufer nur noch das Sporenross als Zugabe.

Was kann der Arkanist?

Fähigkeiten: Der Arkanist kann mächtige Runen, Folianten antiken Wissens und die Energien von Apocrypha nutzen, um zerstörerische, defensive oder wiederherstellende Magie zu wirken.

Neue Kampfmechanik: Mit Crux wird 2023 eine neue Kampfmechanik in ESO eingeführt. Wenn bestimmte Klassenfähigkeiten des Arkanisten eingesetzt werden, generiert ihr Crux, die beim Einsatz bestimmter anderer Fähigkeiten eingesetzt werden können, um sie zu verstärken.

Drei neue Fertigkeitslinien: Je nach Spielstil könnt ihr zwischen einem offensiven (Verkünder des Folianten), einer defensiven (Apokryphischer Soldat) oder einer unterstützenden (kurative Runenformen) Fertigkeitszweig wählen.

Welche Neuigkeiten gibt es sonst noch?

Da für ESO in den vergangenen Jahren stets vier Erweiterungen pro Jahr erschienen sind, ist es nicht verwunderlich, dass Bethesda im Rahmen der Veranstaltung einen weiteren DLC für Schatten über Morrowind angekündigt hat. Dazu gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch keinerlei weitere Informationen.

Falls ihr auch noch nicht die letzte Erweiterung gespielt habt, dann schaut euch unseren Test zu The Elder Scrolls Online: Firesong oder diesen Trailer an:

Spielt ihr ESO nur, um euch die Wartezeit bis zum Release von The Elder Scrolls 6 zu verkürzen, empfehlen wir euch diese Kolumne. Dort erzählt euch Géraldine, was The Elder Scrolls 6 von Stardew Valley lernen kann.

Habt ihr bereits Erfahrungen mit The Elder Scrolls Online? Falls ja, was macht es eurer Ansicht nach besser oder schlechter als andere MMORPGs? Freut ihr euch auf The Elder Scrolls 6? Schreibt's in die Kommentare!