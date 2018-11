Der Einzelspielermodus von Battlefield 5 startet mit einer rund 15-minütigen Prologsequenz, die den Spieler unter anderem durch Norwegen, Libyen und die Niederlande jagt - und die sind näher aneinander, als man erwartet. Level-Designer Jeff Gagné hat auf Twitter ein Bild zum Einstiegslevel geteilt. Das Geheimnis: Der gesamte Prolog findet auf einer einzigen Karte statt.

Durch die geschickte Platzierung von Objekten konnte Dice einen Art Sichtschutz aufstellen, damit Spieler nicht sehen, dass Libyen und die Niederlande in Battlefield 5 Nachbarländer sind.

Battlefield 5 im Test: Die neue Größe am Multiplayer-Himmel

Die Frostbite Engine kümmert sich dann darum, dass beim Spielen das richtige Gebiet geladen wird, um einen flüssigen Übergang sicherzustellen. Der kurze Flugabschnitt, der in Deutschland spielt, findet übrigens direkt über der Karte statt. Dicke Wolken garantieren aber, dass die Magie nicht kaputt geht und die gesamte Karte enthüllt.

As I said 2 weeks ago, here is the top view of #BFV Prologue in FrostEd. I had to hide a lot of sky stuff, clouds for the plane section and mountains that help us hide the different areas so you guys don't see Norway form Lybia you know! pic.twitter.com/uNz4zK3SJo