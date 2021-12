Ursprünglich war der Release von Sons of the Forest für 2021 angedacht. Dass das aber nichts mehr wird, gab Endnight Games bereits im März dieses Jahres bekannt. Dank eines neuen Trailers über IGN wissen wir aber nun, dass wir uns nur noch wenige Monate gedulden müssen. Im Mai können wir uns wieder auf die gefährliche Insel begeben und ums Überleben kämpfen.

Sons of the Forest-Trailer entfüllt PC-Release

Der Trailer gibt endlich preis, worauf der Großteil der GameStar-Community wartet: Den Releasetermin von Sons of the Forest - zumindest für den PC. Demnach erscheint das meisterwartetste Survival-Spiel am 20. Mai 2022.

Ob das Spiel ausschließlich auf Steam erscheinen wird, ist dem Trailer nicht zu entnehmen. Auch eine mögliche Early Access-Phase, wie bereits beim Vorgänger The Forest, wird nicht klar genannt.

"Get down son!"

Darüber hinaus zeigt uns der Trailer neben Crafting, Basenbau und Koop auch wieder einige Kannibalen und neue Mutanten, die im dichten Wald und dunklen Höhlen auf uns warten. Und auch die Baby-Mutanten haben einen Auftritt. In einer Einrichtung, bei der es sich wahrscheinlich um die vom Flyer beworbenen Luxus-Bunker handelt, attackieren sie zwei Männer. Bei den beiden scheint es sich um Vater und Sohn zu handeln, was - ohne groß The Forest zu spoilern - Raum für Spekulationen lässt:

Worum geht es in Sons of the Forest?

Als Sequel wird Sons of the Forest an den Vorgänger The Forest von 2014 anknüpfen. Dieses Mal stürzen wir als Soldat auf der von Kannibalen und Mutanten verseuchten Insel ab und müssen ums Überleben kämpfen.

Das Gameplay orientiert sich dabei mit seinen Survival-Mechaniken klar am Vorgänger, wird aber einige Verbesserungen mit sich bringen. Dazu zählt unter anderem eine lernende KI und mehr Schusswaffen, wobei Letzteres durch knappe Munition nicht übermächtig ausfallen soll.

Wie stark ist eure Vorfreude auf Sons of the Forest? Welche Erwartungen habt ihr an den Nachfolger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!