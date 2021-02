Alle PC-Ankündigungen der aktuellen PlayStation-Show im Überblick

Am Abend des 25. Februar 2021 fand mit der State of Play die neueste Ausgabe des Sony-Livestream-Events statt. Nachdem kürzlich bereits mit Days Gone die Portierung eines PlayStation-Exklusivtitels für den heimischen Rechner angekündigt wurde, gab es auch auf der State of Play wieder zahlreiche Ankündigungen und Trailer, die für PC-Spieler relevant sind.

Warum der PC für PlayStation in Zukunft immer wichtiger wird, erklärt Heiko in seiner Kolumne:

Alle Spiele der State of Play, die für PC erscheinen

Sifu

Entwickler: Sloclap | Genre: Action | Release: 2021 | Plattformen: PC, PS5, PS4

Wer Martial-Arts-Filme mag, sollte Sifu unbedingt im Blick behalten, denn die ersten Gameplay-Szenen, die einen brutalen Kampf in einem heruntergekommenen Hausflur zeigen, könnten auch direkt aus dem Action-Film The Raid stammen.



Das neue Spiel von Sloclap, den Machern des Kampfspiels Absolver, macht euch zu einem Kung-Fu-Kämpfer, der sich an den Mördern seiner Familie rächen will. Solltet ihr dabei einmal ins Gras beißen, erweckt euch ein magisches Amulett wieder zum Leben. Das hat allerdings einen Preis, denn mit jedem Tod altert der Protagonist viele Jahre.



Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, Sifu soll aber diesen Herbst exklusiv im Epic Games Store erscheinen.

Solar Ash

Entwickler: Heart Machine | Genre: Action | Release: 2021 | Plattformen: PC, PS5, PS4

Nachdem das Studio Heart Machine mit Hyper Light Drifter noch auf Top-Down-Pixel-Look setzte, wird ihr neuestes Spiel Solar Ash in 3D erscheinen. Im bereits 2019 erstmals angekündigte Titel spielt ihr eine sogenannte »Leereläuferin«, die ihren Heimatplaneten davor bewahren muss, von einem schwarzen Loch verschlungen zu werde.



Spielerisch soll Solar Ash ein Plattformer werden, bei dem sich alles um schnelles und flüssiges Movement drehen soll. Dazu stehen der Protagonistin zahlreiche Fähigkeiten zur Verfügung, mit der sie sich fließend durch die riesige Spielwelt bewegen kann. Welche das sind, erklären euch die Entwickler im neuen Trailer.



Solar Ash soll im Laufe des Jahres exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht werden.

Kena: Bridge of Spirits

Entwickler: Ember Lab | Genre: Action-Adventure | Release: 24. August 2021 | Plattformen: PC, PS5, PS4

Das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits, das mit seiner wunderschönen Grafik an Pixar-Filme erinnert, hat endlich einen Release-Termin bekommen. Am 24. August startet das Spiel - allerdings erstmal nur auf PS4 und PS5. Ein Release für den PC soll aber folgen.



Der neue Trailer zeigt außerdem neue Gameplay-Szenen, in denen Kena klettert, erkundet und natürlich auch wieder kämpft:

Deathloop

Entwickler: Arkane Studios | Genre: Shooter | Release: 21. Mai 2021 | Plattformen: PC, PS5

Auch der kommende Shooter der Dishonored-Macher, Deathloop, hat einen neuen Trailer bekommen. Zwei Assassinen sind in einer Zeitschleife gefangen und durchlaufen immer wieder denselben Tag. Ziel ist es, acht Zielpersonen auszuschalten, um so an neue Informationen zu den mysteriösen Umständen zu gelangen.



Deathloop soll am 21. Mai 2021 für die PS5 erscheinen, ein Datum für die PC-Version gibt es noch nicht.

Oddworld: Soulstorm

Entwickler: Oddworld Inhabitants | Genre: Action-Adventure | Release: 6. April 2021 | Plattformen: PC, PS5, PS4

Der freundliche Antiheld Abe kehrt in Oddworld: Soulstorm zurück, um erneut sein Alienvolk der Mudokons davor zu bewahren, zu wortwörtlichem Hackfleisch verarbeitet zu werden - denn Soulstorm spielt in einer riesigen Fleischfabrik.



In dem Plattformer müsst ihr meist vorsichtig vorgehen, da Abe selbst nicht kämpfen kann. Allerdings kann er Skills wie die altbekannte Gedankenkontrolle einsetzen, um sich einen Vorteil gegen die schwerbewaffneten Feinde zu sichern.



Oddworld: Soulstorm erscheint am 6. April 2021 für PC, PS4 und PS5.

Five Night's at Freddy's: Security Breach

Entwickler: Steel Wool Studios | Genre: Action-Adventure | Release: 2021 | Plattformen: PC, PS5, PS4

Zu guter Letzt gibt's noch einen neuen Teil der äußerst erfolgreichen Horror-Serie Five Nights at Freddy's. Doch statt nur in einem kleinen Zimmer in einer Pizzeria zu sitzen, können Spieler in Security Breach nun einen riesigen und futuristischen Mega-Pizza-Komplex erkunden.



Five Night's at Freddy's: Security Breach soll noch 2021 für PC und Konsolen erscheinen, ein genauer Release-Zeitraum ist aber noch nicht bekannt.

Bei unseren Kollegen der GamePro bekommt ihr einen Überblick über alle weiteren Spiele, die für Playstation 5 und 4 vorgestellt wurden, aber nicht für den PC erscheinen. Was war euer Favorit der jüngsten State of Play? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.