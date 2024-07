Das beste Souls-Spiel steht fest: So habt ihr über eure Favoriten abgestimmt

Schafft bei euch Elden Ring den Sprung an die Spitze? Das Ergebnis ist eindeutig.

Wir haben euch gefragt: Welches Souls mögt ihr am liebsten? Nachdem wir vor zwei Jahren unser eigenes Ranking mit euch geteilt haben, wart ihr nun am Zug. Denn immerhin hat sich seitdem einiges getan.

Und weil Spiele nun mal Geschmackssache sind, waren wir sehr auf das Ergebnis gespannt. Welches Souls-Spiel von FromSoftware macht bei euch das Rennen? Welches Spiel landet bei euch vorne? Welches hinten?

Eure Antworten sind sehr spannend, es gibt aber nicht so gravierende Unterschiede wie bei anderen Abstimmungen - etwa der zu Call of Duty. Zumindest bei den ersten beiden Plätzen sind sich Community und Redaktion einig.

So habt ihr über die Souls-Spiele abgestimmt

Ein Blick auf die Top 3 eurer Abstimmung zeigt zumindest an der Spitze einen klaren Favoriten: Elden Ring liegt mit 35 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich vorne. Lediglich 21 Stimmen machen dagegen den Unterschied zwischen Platz 2 und 3 aus.

Platz 1: Elden Ring (2022) mit 35 Prozent (1.461 Stimmen)

Elden Ring (2022) mit 35 Prozent (1.461 Stimmen) Platz 2: Bloodborne (2015) mit 19 Prozent (794 Stimmen)

Bloodborne (2015) mit 19 Prozent (794 Stimmen) Platz 3: Sekiro (2019) mit 19 Prozent (773 Stimmen)

Und jetzt die ersten drei Plätze, über die wir für unser GameStar-Ranking abgestimmt haben:

Platz 1: Elden Ring (2022)

Elden Ring (2022) Platz 2: Bloodborne (2015)

Bloodborne (2015) Platz 3: Dark Souls 1 (2011)

Sekiro landete bei uns übrigens auf dem vierten Rang. Hier seht ihr das gesamte Ranking der GameStar-Community:

Bei den hinteren Plätzen gibt es nicht mehr so viele Überschneidungen. Während ihr Dark Souls 3 mit 12 Prozent auf den vierten Platz wählt, landet es bei der Redaktion »nur« auf Rang 6. Dafür schafft es unser Bronzegewinner Dark Souls 1 bei euch lediglich auf den fünften Platz (9 Prozent). Einigkeit herrscht dann aber wieder bei Dark Souls 2: Das landet bei Redaktion und Community jeweils auf dem letzten Rang.

Das sagt ihr zu der Abstimmung

Neben den Abstimmungsergebnissen interessieren uns natürlich auch eure Kommentare. Der Beitrag mit den meisten Upvotes kommt von nokrahs und erinnert ein bisschen an die Anfänge:

Rückblickend betrachtet, hatte ich mit "Dark Souls" die beste Zeit. Es ist aus rein technischer Sicht sicherlich nicht das Beste, aber es war seinerzeit einfach ein fantastisches Erlebnis durch und durch. Sozusagen "Souls" bevor es "cool" wurde.

In dem Kommentar von Fyrex wird dagegen deutlich, dass einigen die Abstimmung gar nicht so leicht gefallen ist:

Im Herzen für immer: Dark Souls 1 Objektiv: Dark Souls 3 Beste Atmosphäre und Welt: Bloodborne Aber alle sind toll und ich bin froh alle gespielt zu haben. Auch Sekiro ist fantastisch, wenn man weiß, wie es gespielt wird.

Und der GS-User Zischrot leitet aus dem Umfrageergebnis einen Vorschlag für FromSoftware ab:

Was sagt dieses Ergebnis? Ganz klar, From muss nach der Evolution von Demon's Souls zu Elden Ring als Nächstes die Evolution von Bloodborne vorantreiben. Ich mein, eine Bloodborne-like Open World? Das wäre einfach ein echt sexy Gedanke, mMn.

Vielen Dank fürs fleißige Mitmachen und Abstimmen! Mehr als 3.300 GameStar-Leserinnen und -Leser haben ihr Häkchen in der Umfrage gesetzt, das ergibt ja schon eine halbwegs repräsentative Gruppe.

Unser und euer Spitzenreiter Elden Ring ist übrigens kein Souls-Titel – zumindest wenn es nach FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki geht. Der lehnt den Begriff nämlich ab. Was es damit auf sich hat, lest ihr in dem dazugehörigen Artikel, den wir euch in die Linkbox gepackt haben.