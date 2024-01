Spec Ops: The Line - Shooter-Meisterwerk verschwindet ohne Vorwarnung von Steam, wo kann man es jetzt noch kaufen?

Spec Ops: The Line gilt als Shooter-Meilenstein. Das Spiel erschien 2012 und ist jetzt von Steam verschwunden.

Was ist denn da los? Spec Ops: The Line, einer der besten Story-Shooter aller Zeiten, ist auf einmal nicht mehr bei Steam gelistet. Das bedeutet konkret: Man findet ihn nicht mehr über die Steam-Suche und wenn man über Google direkt die Shop-Seite besucht, empfängt einen dort die Nachricht: »Hinweis: Spec Ops: The Line ist nicht mehr im Steam-Shop verfügbar«.

Was ist da los und wo kann man den Shooter jetzt noch kaufen?

Wo ihr den Shooter jetzt noch findet

Eine offizielle Begründung, warum der Shooter plötzlich nicht mehr bei Steam verfügbar ist, gibt es nicht. Einige Fans spekulieren, dass es an abgelaufenen Musik-Lizenzen liegen könnte, wegen denen in der Vergangenheit schon andere Titel des Publishers 2K ausgelistet wurden.

Hier bekommt ihr ihn noch: Erste Anlaufstelle dürfte für viele nun GOG.com sein. Dort bekommt ihr die DMR-freie Version, die aktuell im Sale um 80 Prozent reduziert ist und euch gerade mal 4 Euro kostet. Das Angebot gilt noch bis zum 6. Februar 2024.

Bei Gamesplanet sind noch Keys für die Steam-Version des Shooters verfügbar.



Auch die Xbox-360-Version steht im Microsoft-Store weiterhin zur Verfügung, sie sollte problemlos auch auf Xbox One und Series X/S laufen.

Kann ich den Shooter bei Steam noch spielen? Ja, wenn ihr ihn schon in eurer Bibliothek habt, könnt ihr ihn ganz normal spielen. Es betrifft nur den Steam-Shop, also Neukäufer.

Warum gilt Spec Ops: The Line als Meisterwerk?

Der Shooter erzählt eine der eindrücklichsten Anti-Kriegsgeschichten des gesamten Genres. Deshalb hat er es auch in unsere Top 10 der besten Story-Spiele aller Zeiten geschafft. Im Video sprechen wir darüber, warum uns Spec Ops: The Line auch nach über einem Jahrzehnt noch ins Gedächtnis eingebrannt ist:

PLUS 12:19 Platz 10: Spec Ops: The Line - »Ohne die Story wäre es unterdurchschnittlich geworden«

Es ist unklar, ob das Spiel irgendwann wieder im Steam Store auftaucht oder ob es vielleicht irgendwann als Remaster zurückkehrt - etwas, worauf viele Fans schon seit langer Zeit hoffen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Es ist längst nicht das erste Mal, dass ein Spiel von Steam verschwindet, vor kurzem etwa der irrwitzige Plattformer Only Up. Da hat allerdings der Solo-Entwickler keine Lust mehr gehabt und den Stecker gezogen.

Besitzt ihr Spec Ops: The Line oder stand es bisher nur auf eurer Wunschliste? Ärgert ihr euch über solche spontanen Auslistungen bei Steam und Co. oder ist euch das ziemlich egal?