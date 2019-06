PC-Releases der Woche - Die wichtigsten Spiele-Neuerscheinungen

Obwohl das Sommerloch auch in der Welt der Computerspiele mit glühender Faust regiert, gibt es in dieser Woche einige interessante Releases für PC-Spieler.

So erscheint am Donnerstag das zuvor verschobene Lovecraft-Horrorspiel The Sinking City. Hier verschlägt es den Protagonisten in eine von einer Flut gebeutelte US-Stadt, in der zu allem Übel auch noch übernatürliche Mächte am Werk sind. Als Privatdetektiv liegt es an uns, die Geheimnisse der versinkenden Stadt ans Licht zu bringen.

Bereits am Montag erschien das PS3-Action-Adventure Heavy Rain endlich auch für den PC. Das Story-getriebene Spiel im Stile eines interaktiven Films konnte bei seinem Release im Jahr 2010 reihenweise Traumwertungen einfahren.

Rennen, Radeln und Tornados jagen

Am Freitag erscheint mit F1 2019 die diesjährige Iteration von Codemasters' Formel-1-Rennsimulation. Neben dem Renngeschäft der Formel 1 samt offizieller Lizenz ist diesmal auch die Formel 2 vertreten.

Management-Freunde dagegen finden vielleicht eher Gefallen an Pro Cycling Manager 2019. In dieser Radsport-Simulation managen wir ein Profi-Team auf der Jagd nach dem gelben Trikot.

Am Freitag erscheint zudem ein Spiel für virtuelle Tornadojäger auf Steam im Early Access: In Storm Chasers fahren wir gefährlichen Wetterphänomenen hinterher und sammeln Daten aus größtmöglicher Nähe, ohne selbst in Gefahr zu geraten.

Teamfight Tactics

In dieser Woche wird außerdem der Patch 9.13 für League of Legends erwartet, der auch den neuen Autochess-Modus Teamfight Tactics im Gepäck hat. Wie Riot gegenüber GameStar bestätigte, will man das Update in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufspielen.

Dies geschieht aber nicht überall gleichzeitig, sondern stückweise, um die Server nicht zu überlasten. Weitere Details lest ihr in dieser aktuellen Meldung zu LoL: Teamfight Tactics.

Im Folgenden findet ihr alle wichtigen dieswöchigen PC-Releases übersichtlich sortiert:

Montag, der 24. Juni

Dienstag, der 25. Juni

-

Mittwoch, der 26. Juni

Donnerstag, der 27. Juni

Freitag, der 28. Juni

Neu auf Konsolen: Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch