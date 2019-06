Release von Teamfight Tactics mit LoL-Patch 9.13 heute Nacht

Schluss mit überfüllten Test-Servern und langen Wartezeiten: Teamfight Tactics startet in kürze endlich auf den Live-Servern von League of Legends und ist damit auch wirklich für alle spielbar. In der Nacht von Dienstag, den 25. Juni auf Mittwoch, den 26. Juni, erscheint LoL-Patch 9.13 und damit die Release-Version von TFT.

Allerdings nicht überall zeitgleich: Riot Games hat GameStar gegenüber bestätigt, dass »Teamfight Tactics nach und nach auf diversen Plattformen aktiviert wird, wobei kleinere zuerst aktiviert werden (Oceania zum Beispiel).« Wenn alles problemlos läuft, will man neue Regionen hinzuschalten.

Riot erwartet großen Spieler-Ansturm

Offenbar will man hier zunächst den Ansturm und die Server-Stabilität ausloten, bevor man die Schleusen komplett öffnet. Denn während der Test-Phase war der Login auf die PBE-Server tagelang hoffnungslos überlastet.

Dem Ärger in der Community folgte ein großes Hin und Her über die Erhöhung der Server-Kapazität. Wie ihr den Download anwerft, warum es geht und was eigentlich die Faszination dahinter ausmacht, lest ihr in unserer großen Übersicht zu LoL: Teamfight Tactics.

Der größte TFT-Konkurrent ist übrigens Dota Underlords. Die Steam-Alternative legte auf Steam einen überwältigend guten Start hin.

Woher kommt das Ganze? Wie Auto Chess die Spielerherzen erobert