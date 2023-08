Stalker 2: Verwirrung um den Release-Termin - wann kommt der Shooter denn nun raus?

Der Release von Stalker 2 hat sich noch einmal verschoben.

Wenn ihr gerade verwirrt seid, was eigentlich mit dem Release-Termin von Stalker 2: Heart of Chornobyl los ist, dann seid ihr damit nicht alleine. Auch wir selber standen gestern Nacht mit Fragezeichen über dem Kopf da, weil wir aus verschiedenen Quellen unterschiedliche Infos gezogen haben.

Der Shooter vom ukrainischen Studio GSC Game World leidet unter einer äußerst turbulenten Entwicklung, der Release-Zeitraum wurde bereits mehrmals verschoben. Wir erklären, was denn jetzt eigentlich Sache ist.

Wann erscheint Stalker 2?

Die aktuell offizielle Info dazu stammt aus dem Press-Kit, dass die Entwickler bei der gamescom an Journalisten (auch uns) verteilt hat: Demnach erscheint Stalker 2 jetzt im 1. Quartal 2024.

Was genau heißt das? Das erste Quartal läuft von Januar bis einschließlich März, Stalker 2 könnte also zwischen 1. Januar und 31. März 2024 erscheinen. Das konkrete Datum ist noch nicht bekannt.

Für welche Plattformen gilt das? Stalker 2 erscheint zeitgleich für PC (Steam, GOG) und Xbox Series X/S. Der Shooter landet außerdem direkt zum Release auch im Game Pass.

Woher kommt die Verwirrung? Bisher hieß es, Stalker 2 werde noch irgendwann 2023 erscheinen, ein Leak verkündete Dezember. Das Press-Kit gibt also ziemlich versteckt eine Verschiebung bekannt – bis diese Info überall angekommen ist, dauert es ein wenig. Bei Steam steht derzeit etwa noch Dezember 2023 als Release-Monat.

Ob es diesmal final beim angekündigten Release-Zeitraum bleibt oder nicht, bleibt abzuwarten. Wir haben Stalker 2 frisch bei der gamescom angespielt und glauben, dass mehr Zeit im Ofen dem Shooter gut tun würde – denn bisher macht uns das Gesehene eher Sorgen als Hoffnung.

Freut ihr euch auf Stalker 2: Heart of Chornobyl oder stimmen euch die zahlreichen Verschiebungen und eher durchwachsenen Angespielt-Reviews von der gamescom skeptisch? Würdet ihr euch gern auch noch eine Weile länger gedulden, wenn das Spiel dafür am Ende die bisherigen technischen Probleme in den Griff bekommt?