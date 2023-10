Star Citizen: Highlights von Tag 2 der CitizenCon - Noch mehr Next-Gen-Technik und Squadron 42

Ja, es gibt einiges zu lesen, wenn ihr wirklich alles zur jüngsten CitizenCon wissen möchtet. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Chris Roberts gewaltiges Weltraum-Projekt geht weiter und weiter. Auf der ersten vor Ort organisierten CitizenCon seit vier Jahren präsentierten die Entwicklerinnen und Entwickler von Cloud Imperium Games auch am zweiten Tag haufenweise neue Features für Star Citizen.

Im Livestream direkt aus Los Angeles wurden erneut über sechs Stunden lang zahlreiche Neuerungen vorgestellt und jede Menge technologische Fortschritte gezeigt, die für die Zukunft geplant sind.

Wir fassen an dieser Stelle für euch die aus unserer Sicht entscheidenden Infohappen vom zweiten Tag zusammen. Alle Infos zum ebenfalls äußerst spannenden ersten Tag der CitizenCon 2953 findet ihr in der Schwesternews von gestern.

Dank geht auch an dieser Stelle raus an Sir Stubert, der im Forum große Teile des zweiten Tages der Veranstaltung übersichtlich dokumentiert hat!

Die Highlights des zweiten Tages

Wir unterteilen die Informationen in zwei Kategorien für euch: Gameplay und Technik, obschon es hierbei natürlich Überschneidungen gibt.

Technik

StarCloth: Neue Simulation von Kleidung, die auch mit der Umgebung interagiert und von Umwelteffekten beeinflusst wird. Masse, Kollisionen und Verdrängung werden berücksichtigt. Es soll kein Clipping mehr geben!

Neue Simulation von Kleidung, die auch mit der Umgebung interagiert und von Umwelteffekten beeinflusst wird. Masse, Kollisionen und Verdrängung werden berücksichtigt. Es soll kein Clipping mehr geben! Schiffshandling : Dieses wurde generell überarbeitet.

: Dieses wurde generell überarbeitet. Neue Flug-KI : Diese wurde mittels menschlichen Piloting-Verhaltens trainiert. Sie soll sehr stark sein, aber auch organisch wirkende Fehler begehen können.

: Diese wurde mittels menschlichen Piloting-Verhaltens trainiert. Sie soll sehr stark sein, aber auch organisch wirkende Fehler begehen können. Neues Aerodynamik-System: Raumschiffe verhalten sich im Flug auf Planeten nun wie sie sollten, wie Flugzeuge. Sie können dementsprechend Strömungsabrisse erleiden.

Raumschiffe verhalten sich im Flug auf Planeten nun wie sie sollten, wie Flugzeuge. Sie können dementsprechend Strömungsabrisse erleiden. Verbessertes dynamisches User-Interface für nahezu alle Bereiche von Star Citizen.

Das Quantum-Boosting vom Cockpit aus. Es sieht nicht nur schick aus, sondern ermöglicht euch flinke Flüge.

Gameplay

Spieler sollen künftig die Rüstung passend zur Mission auswählen können. Es wird deutlich größere Unterschiede zwischen leicht, mittel und schwer geben. Wer will zum Beispiel in einer schweren Rüstung auf einem Pilotensitz Platz nehmen? Hier drohen dann Mali.

auswählen können. Es wird deutlich größere Unterschiede zwischen leicht, mittel und schwer geben. Hygiene: Spieler müssen sich waschen, sonst besteht das Risiko einer Erkrankung. Wird auch visuell dargestellt.

Spieler müssen sich waschen, sonst besteht das Risiko einer Erkrankung. Wird auch visuell dargestellt. Die Dusters kommen im vierten Quartal 2023 in Stanton an. Sie sind eine Gang, die auf bergbaubezogene Verbrechen spezialisiert ist.

kommen im vierten Quartal 2023 in Stanton an. Sie sind eine Gang, die auf bergbaubezogene Verbrechen spezialisiert ist. Charakteranpassung : Umfangreiche neue Möglichkeiten, insbesondere am Kopf. Vor allem kommen im Bereich Haare etliche Neuerungen. Aber auch Make-up und Haut stehen im Fokus.

: Umfangreiche neue Möglichkeiten, insbesondere am Kopf. Vor allem kommen im Bereich Haare etliche Neuerungen. Aber auch Make-up und Haut stehen im Fokus. Animationen : Etliche Verbesserungen bei Animationen und der Interaktion mit der Umgebung, umfangreiche Änderungen bei Waffen und Handling.

: Etliche Verbesserungen bei Animationen und der Interaktion mit der Umgebung, umfangreiche Änderungen bei Waffen und Handling. Quantum Travel System : Physikalisch simuliertes Reisesystem mit echter Beschleunigung, kein Teleport. Auf das Schiff wirken Kräfte und ihr als Spieler müsst diesen entgegenwirken. Quantum Boosting ist ein kurzer Quantum Jump, bis zu 400.000 Kilometer und frei nutzbar.

: Physikalisch simuliertes Reisesystem mit echter Beschleunigung, kein Teleport. Auf das Schiff wirken Kräfte und ihr als Spieler müsst diesen entgegenwirken. Quantum Boosting ist ein kurzer Quantum Jump, bis zu 400.000 Kilometer und frei nutzbar. Zielsystem für Raumschiffswaffen: Mit diesem soll exakter als zuvor anvisiert werden können.

Mit diesem soll exakter als zuvor anvisiert werden können. Stealth, inklusive verschiedenen Animationen je nach Erfahrungsgrad des Spieler-Charakters. Takedowns dauern zum Beispiel unterschiedlich lange, je nach Kompetenz des Soldaten.

Für noch mehr detaillierte Informationen in englischer Sprache schaut gerne in diesen Reddit-Post.

Das klingt ja toll, aber wann kommt das alles?

Chris Roberts verrät in Sachen Release für all das auf der CitizenCon 2953 Gezeigte das Jahr 2024 als Zeitraum. Wann, was genau seinen Weg ins Spiel finden soll, lässt er aber offen.

Chris Roberts bestätigt Meilenstein für Squadron 42

26:29 30 Minuten mit Squadron 42: So gewaltig sieht die Solo-Kampagne von Star Citizen aus

Auch zum eigenständigen Einzelspieler-Modus von Star Citizen namens Squadron 42 gibt es eine große Neuigkeit. Wie schon im Vorfeld scheinbar etwas verfrüht von einem Entwickler ausgeplaudert wurde, ist das Projekt tatsächlich Feature complete . Dies hat CEO Chris Roberts zum Ende der Veranstaltung verkündet.

Was bedeutet das? Damit wird im Grunde ausgesagt, dass das Spiel inhaltlich nahezu komplett ist. Es werden also keine neuen Features mehr entwickelt. Stattdessen fokussieren sich die Entwicklerinnen und Entwickler nun vollständig darauf, alles zusammenzubringen und eine ebenso unterhaltsame wie runde Spielerfahrung zu liefern.

Chris Roberts hat dazugelernt: Derweil hat sogar der Gründer CEO von Cloud Imperiums Games dieses Jahr auf eine Terminankündigung für Squadron42 verzichtet. Er habe gelernt, wie viel Frust verpasste Deadlines verursachen. Erst wenn es Goldstatus erreicht, werde ein Releasetermin öffentlich bekannt gemacht, dann will er verraten, wann das Wing Commander dieser Generation endlich erscheint.

Im obigen Video könnt ihr euch satte 30 Minuten aus und rund um den eigenständigen Singleplayer-Modus von Star Citizen anschauen.

Keine Kommentarfunktion?

Da wir im Zuge der Berichterstattung über Star Citizen in der Vergangenheit einen immensen Moderationsaufwand im Kommentarbereich zu verzeichnen hatten, verlegen wir die Diskussion über diesen Artikel ins GameStar-Forum. Dort könnt ihr wie gewohnt diskutieren, zum Thread gelangt ihr hier.

Dennoch: Auch wenn die Nachrichten von der diesjährigen CitizenCon vielversprechend klingen, bleibt Umsicht geboten. Denn Hype rund um Star Citizen hat schon in der Vergangenheit zu viel Ärger und Frust geführt. Unser Tipp: Habt Spaß mit dem, was jetzt schon zu spielen ist, freut euch auf mehr, aber überfrachtet weder euer Portmonee noch eure Erwartungen.