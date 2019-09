Star Citizen teast neues Raumschiff, Spieler haben die wildesten Ideen

Die Entwicklung von Star Citizen lebt von neuen Raumschiffen - wortwörtlich, denn mit dicken Brummern wie dem knapp 900 Dollar teuren Luxusliner Origin 890 Jump wird das Weltraum-MMO finanziert. Der nächste Neuzugang im Hangar sorgt aber gerade für großes Rätselraten in der Community von Star Citizen.



Denn ein Teaser-Screenshot mit der Überschrift »Coming Soon« zeigte ursprünglich nur einen vagen Schemen in Form eines Trapezs, der hinter einem Asteroiden hervorlugte. Inzwischen wurde die Form etwas konkreter und zeigt nun deutlich die Umrisse eines Raumschiffs (siehe Bild oben). Bevor Cloud Imperium Games den Screenshot jedoch aktualisierte, spekulierten die Fans eifrig - und nicht immer ganz ernst gemeint.

Star Citizen jetzt schon spielen? So macht sich die Community ihren Spaß selbst

Star Citizen Teaser: Was ist das neue Raumschiff?

Zuerst einmal die ernsthaften Erklärungsversuche: Auf Reddit und in den Star-Citizen-Foren tippen aktuell viele auf die sogenannte Mantis als das Vehikel, das CIG im »Coming Soon«-Bild anteasert. Der Name dieses Raumschiffs wurde von Dataminern im Quellcode der Star-Citizen-Alpha gefunden, zusammen mit den Größendimensionen.

Bislang tippen viele darauf, dass es sich bei der Mantis um einen schweren Jäger handelt. Um ihre Spekulationen zu belegen, haben manche Fans im Subreddit von Star Citizen sogar Gifs gebastelt, die den Verdacht erhärten sollen:

Der Verdacht passt zum Motiv des Screenshots: Das unbekannte neue Raumschiff lauert einer Caterpillar (zu Deutsch: Raupe) auf, einem mittelgroßen zivilen Transporter mit geringer Bewaffnung. Ein Mantis (zu Deutsch: Gottesanbeterin) lauert ihren Opfern ebenfalls auf. Auch Raupen.

Um was es sich bei der Mantis in Star Citizen genau handelt oder ob der Teaser doch ein anderes Raumschiff zeigt, dürfte sich in den nächsten Tagen herausstellen. In der jüngeren Vergangenheit ist Entwickler Cloud Imperium Games dazu übergegangen, neue Raumschiffe sofort in einem spielbaren Zustand (»flyable«) zu veröffentlichen, anstatt erst ohne fertiges Produkt (oft kritisierte) »Concept Sales« abzuhalten.

Zuletzt erhielt die Alpha 3.6 von Star Citizen etwa den Raketenwerfer Anvil Ballista.

Und diese Spekulationen gibt es auch noch ...

Was machen Star-Citizen-Fans, die seit Jahren auf den Release warten und gerade keine Lust hat, sich mit der Community in der Alpha-Version zu riesigen Events zu treffen? Sie schmeißen Photoshop an und belustigen einander mit etwas ... nun, sagen wir eher abwegigen Theorien zum Inhalt des Teaser-Screenshots:

So will einer der Beobachter etwa die Eagle 5 aus dem Film »Spaceballs« entdeckt haben. Und natürlich kennen Weltraumspiele-Fans auch die Konkurrenz. Moment, ein Trapez im All? Richtig, das gab's doch schon damals in Elite - und jüngst in dessen Nachfolger Elite: Dangerous.

Aber vielleicht gibt's ja auch bald neue Einrichtungsgegenstände für die virtuellen Raumschiffe? Bevor das Bild mit dem eindeutigen Hinweis auf eine Raumschiffform aktualisiert wurde, vermutete ein Nutzer doch glatt, zu den Kaffeemaschinen an Bord mancher Star-Citizen-Vehikel könnte sich bald ein anderes wichtiges Utensil aus dem Haushalt gesellen:

Oder ist es doch ein uraltes Wesen von unendlicher Macht und unglaublicher Bosheit, das sich auf dem Screenshot verbirgt? Wenn man das Bild aufhellt und das Felsgestein des Asteroiden genauer unter die Lupe nimmt, erkennt man angeblich das Gesicht von Cthulhu:

Den Vogel (oder sollten wir sagen: den Hut?) schießt aber ein besonders kreativer Reddit-Nutzer ab, der hinter dem »Coming Soon«-Teaser von Star Citizen einen alten Bekannten vermutet. Resident-Evil-2-Spieler dürfte dieses Meme bekannt vorkommen:

